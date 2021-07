Onde assistir ao vivo a Lanús x River Plate, pelo Campeonato Argentino?

Nesta quarta (28), às 21h (de Brasília), os time se enfrentam pela terceira rodada da segunda fase; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo se manter no topo da tabela, o Lanús recebe o River Plate, nesta quarta-feira (28), às 21h (de Brasília), pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lanús x River Plate DATA Quarta-feira, 28 de julho de 2021 LOCAL Estádio Ciudad de Lanús - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Fernando Rapallini

Assistentes: Juan Belatti e Lucas Germanotta

Quarto árbitro: Sebastian Bresba

ONDE VAI PASSAR?



O River vai em busca da segunda vitória / Foto: Ole

A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quarta, às 21h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LANÚS

Vindo de duas goleadas seguidas, o River joga em casa, buscando mais uma vitória para se manter no topo da tabela no Campeonato Argetino. Com 100% de aproveitamento e vantagem nos critórias de desempate, o time é líder após duas rodadas disputadas.

🇱🇻 El miércoles recibiremos a River en La Fortaleza de #CabreroYGuidi. Y este posteo se contesta con los momentos que más recuerdes contra el Millonario 🙌 pic.twitter.com/L8Ld3gtBGd — Club Lanús (@clublanus) July 26, 2021

Provável escalação do Lanús: Lucas Acosta; Brian Aguirre, Nicolás Thaller, Guillermo Burdisso, Alexandro Bernabei; Ángel González, Facundo Pérez, Julián Aude, Víctor Malcorra; José Sand e José López.

RIVER PLATE

Já o River, com uma vitória e uma derrota nas duas rodadas já disputadas, ocupa a sétima colocação. Também envolvido na Libertadores, o time garantiu a classificação às quartas de final e vem de duas vitórias seguidas contando as duas competições.

📍 River Camp



🔄 Actividades regenerativas para un grupo de jugadores y trabajos tácticos para otro.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/vAYx2bMLt0 — River Plate (@RiverPlate) July 26, 2021

Provável escalação do River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Franco Zuculini, Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal; Matías Suárez e Braian Romero.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LANÚS

JOGO CAMPEONATO DATA Colón 1 x 4 Lanús Campeonato Argentino 24 de julho de 2021 Lanús 4 x 2 Tucuman Campeonato Argentino 17 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lanús x Unión de Santa Fe Campeonato Argentino 31 de julho de 2021 15h45 (de Brasília) Huracán x Lanús Campeonato Argentino 7 de agosto de 2021 a confirmar

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 4 x 0 Unio de Santa Fe Campeonato Argentino 25 de julho de 2021 Argentinos Juniors 0 x 2 River Plate Libertadores 21 de julho de 2021

Próximas partidas