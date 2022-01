Onde assistir ao vivo a Juventus x Napoli, pelo Campeonato Italiano?

Clássico quente na "Velha Bota"! Juventus e Napoli duelam nesta quinta-feira (6), em Turim, às 16h45 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, que retorna após uma breve pausa para as festas de fim de ano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Juventus x Napoli DATA Quinta-feira, 6 de janeiro de 2022 LOCAL Juventus Stadium, Turim - ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na tv fechada, e o Star+, plataforma de streaming, vão transmitir o jogo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Fora da zona de classificação à próxima edição da Champions League, a Juventus precisa de um triunfo no clássico para não perder o G-4 de vista.

Assim como em várias equipes europeias, a Juve também tem desfalques por covid-19: Chiellini, Arthur e Pinsoglio. Além disso, Bonucci, com problema na coxa, é dúvida.

Já o Napoli segue sonhando em se manter na luta pelo título e, para isso, também quer somar pontos.

No entanto, os napolitanos, que sofreram com diversas lesões no fim do ano, agora têm jogadores infectados pelo coronavírus: Eljif Elmas, Lozano, Malcuit, Osimhen e Mario Rui.

Outras ausências certas são Anguissa, Koulibaly e Ounas, que foram convocados para defender Camarões na Copa Africana de Nações.

Provável escalação do Juventus: Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Bernardeschi, Dybala, Kean; Morata.

Provável escalação do Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 0 Cagliari Campeonato Italiano 21 de dezembro de 2021 Bologna 0 x 2 Juventus Campeonato Italiano 18 de dezembro de 2021

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Roma x Juventus Campeonato Italiano 9 de janeiro de 2022 14h30 (de Brasília) Inter de Milão x Juventus Supercopa Italiana 12 de janeiro de 2022 17h (de Brasília)

NAPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA Napoli 0 x 1 Spezia Campeonato Italiano 22 de dezembro de 2021 Milan 0 x 1 Napoli Campeonato Italiano 19 de dezembro de 2021

