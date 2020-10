Onde assistir ao vivo a Juventus x Hellas Verona, pelo Campeonato Italiano?

A Velha Senhora volta a campo pelo Italiano neste domingo (25); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vindo de mais um empate na , a recebe o Hellas Verona, em Turim, tentando buscar uma sequência melhor no Italiano. A bola rola no domingo (25), às 16h45 (de Brasília), com transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada . Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Hellas Verona DATA Domingo, 25 de outubro de 2020 LOCAL Allianz Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 16h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Hellas Verona tem um desafio pela frente, enfrentando a Juventus, em Turim / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na TNT, pela TV fcechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

Ainda sem Cristiano Ronaldo, afastado dos gramos por conta da Covid-19, a Juventus tenta melhorar os resultados deste começo de Serie A para não se complicar na busca por mais um título. No último jogo, Chiesa foi expulso e também está fora de combate no domingo.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Kulusevski, Rabiot, Arthur, Portanova, Douglas Costa e Morata.

HELLAS VERONA

Já o Verona, no meio da tebela, mesmo com apenas um ponto a menos do que a Velha Senhora, tem a Juve como um dos desafios do campeonto. Vindo de dois jogos seguidos sem vitórias, os visitantes precisam dar a volta por icma o quanto antes para continuar brigando no campeonato.

Provável escalação do Hellas Verona: Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur, Faraoni, Vieira Nan, IIic, Lazovic,Tameze, Colley e Favilli.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Dynamo Kiev 0 x 2 Juventus Liga dos Campeões 20 de outubro de 2020 Corotne 1 x 1 Juventus Serie A 17 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Liga dos Campeões 28 de outubro de 2020 17h (de Brasíia) Spezia x Juventus Serie A 1 de novembro de 2020 11h (de Brasília)

HELLAS VERONA

JOGO CAMPEONATO DATA Hellas Verona 0 x 0 Serie A 19 de outubro de 2020 1 x 0 Hellas Verona Serie A 4 de outubro de 2020

Próximas partidas