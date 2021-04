Onde assistir ao vivo a Juventus x Genoa, pelo Campeonato Italiano?

O jogo será no domingo (11), às 10h (de Brasília), em Turim; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Genoa visita a Juventus, terceira colocada da Serie A, neste domingo (11), às 10h (de Brasília), pela rodada de número 30 do Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports, em streamig. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Genoa DATA Domingo, 11 de abril de 2021 LOCAL Juventus Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 10h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marco Di Bello

Assistentes: Matteo Passeri e Alessio Tolfo

Quarto árbitro: Antonio Giua

VAR: Piero Giacomelli

Assistentes VAR: Mauro Vivenzi

ONDE VAI PASSAR?



O Genoa está no meio da tabela / Foto: Getty Images

Estádio TNT Sports, em streamig, é quem vai passar o jogo deste domingo, às 10h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

Ocupando a terceira posição da tabela do Italiano - um ponto atrás do Milan, vice-líder da competição -, a Juve tem brigas boas para a equipe titular, com Dybala, Arthur, McKennie e Buffon brigando por vagas, enquanto Bonucci e e Bernardeschi estão de fora devido aos protocolos da Covid-19.

🎙 @Pirlo_official:



"Precisamos ter continuidade. Temos que enfrentar o jogo de amanhã com muita vontade."#JuveGenoa — JuventusFC (@juventusfcpt) April 10, 2021

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Morata

GENOA

Ocupando o 13o lugar da Serie A com 32 pontos conquistados , o Genoa não vem de uma boa sequência, que tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

Czyborra e Pandev são dúvidas para o duelo, enquanto Strootman, suspenso, e Pellegrini, lesionado, não vão para jogo.

Provável escalação do Genoa: Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Destro

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 1 Napoli Serie A 7 de abril de 2021 Torino 2 x 2 Torino Serie A 3 de abrii de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atalanta x Juventus Serie A 18 de abril de 2021 10h (de Brasília) Juventus x Parma Serie A 21 de abril de 2021 15h45 (de Brasília)

GENOA

JOGO CAMPEONATO DATA Genoa 1 x 1 Fiorentina Serie A 3 de abril de 2021 Parma 1 x 2 Juventus Serie A 19 de março de 2021

Próximas partidas