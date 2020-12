Onde assistir ao vivo a Juventus x Fiorentina, pelo Campeonato Italiano?

Nesta terça-feira, 22, dois dos times mais tradicionais da Itália se enfrentam; saiba tudo sobre o confronto

Quatro pontos atrás do lider , a recebe a nesta terça-feira (22), às 16h45 (de Brasília), Allianz Stadium, pela 14ª rodada da italiana. Se a Juve briga pela parte de cima da tabela, a Viola quer se afastar da perigosa zona de rebaixamento. Em 16º na classificação, o time de Florença está a quatro pontos do , primeira equipe dentro do Z-3. O jogo será transmitido pela EI Plus, no streaming. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Fiorentina DATA Terça-feira, 22 de dezembro de 2020 LOCAL Allianz Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 16h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo pelo EI Plus, por streaming. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

A Juventus chega para este confronto após uma goleada sem grandes dificuldades contra o , por 4 a 0, fora de casa. São diversas as dúvidas que Andrea Pirlo tem para este jogo. Arthur é um dos jogadores que podem ficar de fora, com Adrien Rabiot ou Rodrigo Bentancur ganhando uma chance no meio de campo. Paulo Dybala é outro desfalque, como Demiral, que deve seguir de fora. Assim, De Ligt pode formar a linha defensiva. O goleiro para este jogo ainda não foi definido por Pirlo.

Provável escalação da Juventus: Szczesny (Buffon); Bonucci, De Ligt e Danilo; Sandro, Ramsey, McKennie, Rabiot e Chiesa; Morata e Cristiano Ronaldo.

FIORENTINA

A Viola, por sua vez, chega com força máxima para tentar voltar a vencer no campeonato. Já são cinco jogos sem somar três pontos, com três empates e duas derrotas neste período.

Provável escalação da Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella e Caceres; Barreca, Pulgar, Amrabat, Castrovilli e Venuti; Vlahovic e Ribery.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 1 x 1 Serie A 16 de dezembro de 2020 Parma 0 x 4 Juventus Serie A 19 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Serie A 3 de janeiro de 2021 16h45 (de Brasíia) Milan x Juventus Serie A 6 de janeiro de 2021 16h45 (de Brasília)

FIORENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA Fiorentina 1 x 1 Serie A 16 de dezembro de 2020 Fiorentina 1 x 1 Verona Serie A 19 de dezembro de 2020

Próximas partidas