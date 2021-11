Onde assistir ao vivo a Juventus x Fiorentina, pela Serie A italiana?

A Fiorentina visita a Juventus, neste sábado (6), às 11h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada, e no Star+, em streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO É?

JOGO Juventus x Fiorentina DATA Sábado, 6 de novembro de 2021 LOCAL Juventus Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 14h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Simone Sozza

Assistentes: Stefano Alassio e Luca Mondin

Quarto árbitro: Luca Massimi

VAR: Aleandro Di Paolo

Assistentes VAR: Giovanni Baccini

A Fiorentina vai atrás de sua sétima vitória na Serie A / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, e o Star+, em streaming, são os canais que vão passar o jogo deste sábado, às 14h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

Precisando subir na tabela, a Juventus, atual nona colocada, com quatro vitórias três empates e quatro derrotas, deve ter poucos desfalques para jogar contra a Fiorentina.

Moise Kean e Mattia De Sciglio são as únicas duas baixas para a partida, enquanto Chiesa e Ramsey, recuperados de lesões musculares estão de volta à disposição de Massimiliano Allegri.

🎙 Allegri: "Os jogos do campeonato para nós agora são todos obrigatórios, até encontrarmos a continuidade mental. Temos de ser realistas e práticos. Nossos jogos na liga sempre foram abertos e isso não é bom."#JuveFiorentina — JuventusFC (@juventusfcpt) November 5, 2021

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Sandro; Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Chiesa; Morata, Dybala.

FIORENTINA

Enquanto isso, a Fiorentina, sétima colocada com seis vitórias e cinco empates, terá algumas baixas em sua busca por mais pontos na tabela. Nicolas Gonzalez e Aleksandr Kokorin, junto do goleiro Bartlomiej Dragowski, seguem sendo baixas do time visitante.

Provável escalação da Fiorentina: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Saponara.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 4 x 2 Zenit Liga dos Campeões 2 de novembro de 2021 Verona 2 x 1 Juventus Liga dos Campeões 30 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lazio x Juventus Serie A 20 de novembro de 2021 14h (de Brasília) Chelsea x Juventus Liga dos Campeões 23 de novembro de 2021 17h (de Brasília)

FIORENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA Fiorentina 3 x 0 Spezia Serie A 31 de outubro de 2021 Lazio 1 x 0 Fiorentina Serie A 27 de outubro de 2021

Próximas partidas