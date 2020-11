Onde assistir ao vivo a Juventus x Ferencváros, pela Champions League?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (24), às 17h (de Brasília), em Turim; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com Cristiano Ronaldo em campo, a Juventus recebe o Ferencváros nesta terça-feira (24), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, pela quarta rodada do grupo G da . A partida terá transmissão pelo Facebook do Esporte Interarivo, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Ferencváros DATA Terça-feira, 24 de novembro de 2020 LOCAL Allianz Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com duas vitórias e uma derrota, a Juventus aparece na vice-liderança do grupo G e busca mais três pontos para seguir na cola do líder .

Para o duelo, o técnico Andrea Pirlo não terá Leonardo Bonucci, lesionado, assim como Aaron Ramsey e Giorgio Chiellini.

Por outro lado, Paulo Dybala esteve no banco de reservas durante a vitória sobre o no último sábado (21), e agora luta por um espaço com Morata.

Já o Ferencváros é o lanterna do grupo com apenas um ponto, e entra em campo buscando a primeira vitória na Champions League.

Siger, Lovrencsics e Botka estão prontos para entrar, com o atacante norueguês Tokmac Nguen apoiando Franck Boli.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Morata (Dybala), Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Ferencváros: Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka; Kharatin; Heister, Siger, Uzuni, Nguen; Boli.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Juventus 8 de novembro de 2020 Juventus 2 x 0 Cagliari Serie A 21 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Benevento x Juventus Serie A 28 de novembro de 2020 14h (de Brasíia) Juventus x Dínamo Liga dos Campeões 2 de dezembro de 2020 20h (de Brasília)

FERENCVÁROS

JOGO CAMPEONATO DATA Bicske 0 x 5 Ferencváros Copa da Hungria 14 de novembro de 2020 Honvéd 0 x 1 Ferencváros Campeonato Húngaro 21 de novembro de 2020

Próximas partidas