Onde assistir ao vivo a Juventus x Atalanta, pela Serie A?

O jogão será na quarta (16), às 14h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Em mais um grande duelo da italiana, a , nesta quarta-feira (16), às 14h30 (de Brasília), recebe a , pela 12ª rodada do campeonato. A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, em streaming. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

Atalantajoga fora de casa contra a Juve / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, em streaming. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Juventus, atual quarta colocada do Campeonato Italiano, quatro pontos atrás do líder , deve ir a campo com a formação de sempre, com excessão de Alex Sandro, que recebeu um descanso de Andrea Pirlo para o jogo.

A Atalanta, oitava colocada, também deve ir com a equipe titular, já que os principais jogadores descansaram na última rodada da Serie A, após compromisso pela Liga dos Campeões. Desta forma, Gian Piero, na busca pelo G4, deve ir ao jogo com o que tem de melhor.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo

Provável escalação da Atalanta: Gollini; Toloi, Djimsiti, Romero; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 3 Juventus Serie A 13 de dezembro de 2020 0 x 3 Juventus Liga dos Campeões 8 de dezembro de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Juventus Serie A 19 de dezembro de 2020 16h45 (de Brasília) Juventus x Serie A 22 de dezembro de 2020 16h45 (de Brasília)

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 3 x 0 Fiorentina Serie A 13 de dezembro de 2020 0 x 1 Atalanta Serie A 9 de dezembro de 2020

