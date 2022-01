Onde assistir ao vivo a Juventude x Internacional, pelo Campeonato Gaúcho?

O Campeonato Gaúcho 2022 começa com clássico! Juventude e Internacional duelam nesta quarta-feira (26), no Alfredo Jaconi, às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da Globo (RS), na tv aberta, e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x Internacional DATA Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 LOCAL Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo (RS), na tv aberta, e o Premiere, na TV fechada, irão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Fortalecido após conquistar a permanência para disputar a série A do Brasileirão 2022, o Juventude sonha com vôos mais altos nesta temporada.

O time de Caxias realizou 11 contratações, além de contar com os jogadores remanescente do ano passado.

Do outro lado, o Internacional, agora comandado por Alexander Medina, deve mandar a campo boa parte de seus titulares na estreia.

O Colorado fez contratações pontuais para a temporada, como Wesley Moraes, Liziero e David, mas segue de olho nas opções disponíveis no mercado para reforçar ainda mais o seu elenco.

Provável escalação do Juventude: William (César); Rodrigo Soares (Rômulo); Danilo Boza, Rafael Forster e William Matheus; Ricardinho, Jadson, Darlan e Chico; Capixaba e Ricardo Bueno.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Dourado e Edenilson; Mauricio, Taison e Boschilia; Yuri Alberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 0 Corinthians Brasileirão 9 de dezembro de 2021 São Paulo 3 x 1 Juventude Brasileirão 6 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Luiz x Juventude Gauchão 30 de janeiro de 2022 19h (de Brasília) Juventude x Novo Hamburgo Gauchão 3 de fevereiro de 2022 20h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 0 Internacional Brasileirão 9 de dezembro de 2021 Internacional 1 x 2 Atlético-GO Brasileirão 6 de dezembro de 2021

Próximas partidas