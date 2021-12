Onde assistir ao vivo a Juventude x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2021?

Brigando contra o rebaixamento, o Juventude terá pela frente o Corinthians nesta quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x Corinthians DATA Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 LOCAL Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Quarto árbitro: Felipe Fernandes (MG)

VAR: Emerson de Almeida (MG)

Auxiliar VAR: Celso Luiz da Silva (MG)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando da vitória para permanecer na Série A do Brasileirão, o Juventude recebe o Corinthians em casa.

O técnico Jair Ventura não poderá contar com William Matheus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Michel Macedo e Rafael Bil, por questões contratuais.

Já o Corinthians, classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores, não poderá contar com Roger Guedes, suspenso, e Cantillo.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos (Lucas Piton); Gabriel; Willian, Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira (Du Queiroz ou Gustavo Mosquito); Jô.

Provável escalação do Juventude: Douglas; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Rafael Forster e Guilherme Santos; Dawhan, Jadson, Guilherme Castilho e Wescley; Sorriso e Capixaba (Roberson).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x0 Athletico-PR Brasileirão 28 de novembro de 2021 Corinthians 1 x 1 Grêmio Brasileirão 5 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Ferroviária Paulistão 26 de janeiro de 2022 A definir Santo André x Corinthians Paulistão 30 de janeiro de 2022 A definir

FORTALEZA