Onde assistir ao vivo a Jorge Wilstermann x Athletico-PR, pela Copa Libertadores?

Furacão entra em campo nesta terça-feira (15), às 19h15 (de Brasília), na Bolívia; veja como acompanhar ao vivo na internet

A está de volta! Brigando pela liderança do Grupo C, o -PR enfrenta o na noite desta terça-feira (15), às 19h15 (de Brasília), na , pela terceira rodada do torneio. A partida terá transmissão ao vivo no PPV do Band Sports (para assinantes Sky e Claro), na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO É?

JOGO Jorge Wilstermann x DATA Terça-feira, 15 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Félix Capriles - Bolívia HORÁRIO 19h15 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Libertadores está de volta / Foto: Athletico-PR

A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, em esquema PPV junto com o Band Sports, para assinantes Sky e Claro, mas em um pacote extra das operadoras. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 19h15 (de Brasília).

Veja aqui os números dos canais da Conmebol TV e também os narradores e comentaristas da equipe que herdou os direitos que antes pertenciam ao Sportv. A mudança dos direitos, inclusive, passou por uma decisão arriscada do grupo Globo que acabou desagradando a Conmebol.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com uma vitória e uma derrota na Libertadores, o Athletico-PR terá o retorno de Léo Cittadini, poupado na vitória sobre o por 1 a 0.

Por outro lado, Thiago Heleno será desfalque. O zagueiro conta com uma pré-disposição genética sanguínea e não pode entrar em campo. Aguilar, Luan Patrick, Lucas Halter, Pedro Henrique e Zé Ivaldo são as opções.

Partiu pra Bolívia! 🇧🇴🌪️

Veja a lista de relacionados para o jogo contra o Jorge Wilstermann! #SempreMaisFuracão #Libertadores — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) September 14, 2020

Já o Jorge Wilstermann não entra em campo desde março. Há seis meses afastado dos gramados, a equipe boliviana lidera o Grupo C, com o melhor saldo de gols.

Provável escalação do Athletico-PR: Jandrei; Adriano, Robson Bambu, T. Heleno e Márcio Azevedo; Wellington; Erick, Léo Cittadini, Nikão e Carlos Eduardo; Guilherme Bissoli.

Provável escalação do Jorge Wilstermann:

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

Grupo C equilibrado! Em dois jogos disputados, Jorge Wilstermann, Athletico-PR, e registram três pontos cada.

JOGOS ATHLETICO-PR NA LIBERTADORES

Athletico-PR 1 x 0 Peñarol - 3 de março de 2020

Colo-Colo 1 x 0 Athletico-PR - 11 de março de 2020

Jorge Wilstermann x Athletico-PR - 15 de setembro de 2020

Athletico-PR x Colo-Colo - 23 de setembro de 2020

Athletico-PR x Jorge Wilstermann - 29 de setembro de 2020

Peñarol x Athletico-PR - 20 de outubro de 2020

JOGOS JORGE WILSTERMANN NA LIBERTADORES

Jorge Wilstermann 2 x 0 Colo-Colo - 4 de março de 2020

Peñarol 1 x 0 Jorge Wilstermann - 11 de março de 2020

Jorge Wilstermann x Athletico-PR - 15 de setembro de 2020

Jorge Wilstermann x Peñarol - 24 de setembro de 2020

Athletico-PR x Jorge Wilstermann - 29 de setembro de 2020

Colo-Colo x Jorge Wilstermann - 20 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO ATHLETICO-PR NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

Vice-campeão em 2005, o Furacão participa da Libertadores pela sétima vez. Em 58 partidas, a equipe acumula retrospecto de 27 vitórias, oito empates e 23 derrotas, com 83 gols marcados e 80 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Oitavas de final 37,5% 2017 Oitavas de final 47,22% 2014 Primeira fase 50% 2005 Vice 57,14% 2002 Primeira fase 27,78% 2000 Oitavas de final 79,7%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 1 Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 Athletico-PR 1 x 0 Coritiba Campeonato Brasileiro 12 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Colo-Colo Copa Libertadores 23 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) Athletico-PR x Campeonato Brasileiro 26 de setembro de 2020 19h (de Brasília)

JORGE WILSTERMANN

JOGO CAMPEONATO DATA Peñarol 1 x 1 Jorge Wilstermann Copa Libertadores 11 de março de 2020 Bolívar 1 x 1 Jorge Wilstermann 14 de março de 2020

