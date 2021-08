Onde assistir ao vivo a Japão x Espanha no futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio?

Seleções entram em campo nesta terça (3), pela semifinal dos Jogos Olímpicos do Japão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A seleção da casa, o Japão enfrenta a Espanha nesta terça-feira (3), às 8h (de Brasília), no Estádio de Saitama, pela semifinal das Olimpíadas do Japão . Quem avançar terá pela frente o vencedor do duelo entre México e Brasil, e ainda terá a chance de conquistar a medalha de ouro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Japão x Espanha DATA Terça-feira, 3 de agosto de 2021 LOCAL Estádio de Saitama - Saitama, Japão HORÁRIO 8h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Espanha busca avançar à final das Olimpíadas de Tóquio / Foto: Getty Images

O SporTV , na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta terça-feira, às 8h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com três vitórias na fase de grupos e 100% de aproveitamento o Japão se classificou em primeiro lugar do Grupo A. Os jovens do Japão, principalmente comandados pelo meio-campista, Kubo, apresentam um desempenho surpreendente na competição.

Já nas quartas de final, a seleção japonesa sofreu um pouco para passar da Nova Zelândia, com um empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. Foi então, que a seleção garantiu a passagem da fase, e agora sonha pelo ouro inédito

Do outro lado, a Espanha se classificou em primeiro lugar do Grupo C, um dos mais difíceis da fase, com apenas cinco pontos. A seleção deixou para trás a Argentina uma das grandes favoritas a competição, e já nas quartas derroutou a Costa do Marfim por 5 a 2. Essa geração da Espanha, é considerado de ouro, alguns desses jogadores estavam também na Eurocopa, onde a Espanha chegou na semifinal.

Provável escalação do Japão: Tani; Hashioka, Yoshida, Tomiyasu, Hatate; Endo,Tanaka; Doan, Soma e Kubo, Hayashi.

Provável escalação da Espanha: Simón; Mingueza, Garcia, Pau Torres, Miranda; Merino, Zubimendi, Pedri; Asensio, Olmo e Oyarzabal.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JAPÃO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA França 0 x 4 Japão Jogos Olímpicos 28 de julho de 2021 Japão 0 (4) x (2) Nova Zelândia Jogos Olímpicos 31 de julho de 2021

ESPANHA

Últimas partidas