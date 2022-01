Onde assistir ao vivo a Itapirense-SP x Cruzeiro, pela Copinha 2022?

Com 100% de aproveitamento e já classificado, o Cruzeiro enfrenta o Itapirense-SP na manhã desta terça-feira (11), em Itapira, às 11h (de Brasília), pela terceira e última rodada do grupo 20 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Itapirense x Cruzeiro DATA Terça-feira, 11 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Municipal Cel. Francisco Vieira, Itpaira - SP HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, às 11h.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 100% de aproveitamento na Copinha e já classificado para a próxima fase, o Cruzeiro entra em campo apenas para cumprir tabela.

Do outro lado, o Itapirense, com dois pontos, vem de dois empates e busca seguir na competição.

Provável escalação do Itapirense: a definir.

Provável escalação do Cruzeiro: Denivys, Geovane, Matheus, Paulo, Kaiki, Miticov, Ageu, Breno, Daniel, Igor e Victor Diniz. Técnico: Mário Henrique.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITAPIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Itapirense 1 x 1 Retrô Copa São Paulo de Futebol Júnior 5 de janeiro de 20221 Itapirense 1 x 1 Palmas Copa São Paulo de Futebol Júnior 8 de janeiro 2022

CRUZEIRO