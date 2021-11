Onde assistir ao vivo a Itália x Suíça, pelas Eliminatórias europeias?

Nesta sexta-feira (12), Itália e Suíça duelam em Roma, às 16h45 (de Brasília), em jogaço válido pela nona rodada do grupo C das Eliminatórias europeias. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, na plataforma de straming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Itália x Suíça DATA Sexta-feira, 12 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de Roma, Roma - ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O TNT Sports, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, irão transmitir o jogo desta sexta-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Itália ocupa a ponta do grupo C e busca o triunfo diante de sua torcida para dar mais um passo rumo ao seu retorno a uma Copa do Mundo.

A Azurra não terá Zaniolo, Pellegrini, Verratti e Immobile disponíveis para o duelo desta sexta-feira.

Do outro lado, a Suíça chega forte para a disputa, já que possui a mesma pontuação do rival (14).

A lista de desfalques da equipe vermelha é grande: Nico Elvedi, Steven Zuber, Breel Embolo, Gregor Kobel, Christian Fassnacht, Granit Xhaka e Haris Seferovic. Por outro lado, Denis Zakaria retorna após cumprir suspensão.

Provável escalação do Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Bernardeschi, Insigne.

Provável escalação da Suíça: Sommer; Widmer, Schar, Akanji, Rodriguez; Sow, Frei, Zakaria; Steffen, Gavranovic, Shaqiri.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 2 x 1 Bélgica Liga das Nações 10 de outubro de 2021 Itália 1 x 2 Espanha Liga das Nações 6 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Irlanda do Norte x Itália Eliminatórias 15 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília)

SUÍÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Lituânia 0 x 4 Suíça Eliminatórias 12 de outubro de 2021 Suíça 2 x 0 Irlanda do Norte Eliminatórias 9 de outubro de 2021

Próximas partidas