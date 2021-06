Onde assistir ao vivo a Itália x Suíça, pela Eurocopa?

As seleções se enfrentam pela segunda rodada do Grupo A da Euro 2020 nesta quarta-feira (16); saiba como assistir ao vivo na TV e na internet

Dando sequência na Eurocopa 2020, Itália e Suíça jogam pela segunda rodada do Grupo A nesta quarta-feira (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. Os italianos querem manter o 100% e os suíços vão em busca da primeira vitória no torneio. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

Itália x Suíça DATA Quarta-feira, 15 de junho de 2021 LOCAL Estádio Olímpico - Roma, ITA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Sergei Karasev (RUS)

Assistentes: Igor Demeshko (RUS) e Maksim Gavrilin (RUS)

Quarto árbitro: Michael Oliver (ING)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Assistentes VAR: Marco Fritz (ALE) e Christian Gittelmann (ALE)

ONDE VAI PASSAR?



Itália e Suíça duelam na segunda rodada da Euro 2020 / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta sexta, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ITÁLIA

A seleção de Roberto Mancini teve uma ótima exibição na estreia da Euro, contra a Turquia. O planejamento do treinador é conseguir os três pontos contra a Suíça - consequentemente, a classificação - para poder rodar o elenco na última partida, contra o País de Gales.

Marco Verratti deve estar disponível para atuar, mas ainda é cedo para começar uma partida como titular. Com isso, Mancini deve repetir a escalação da última sexta-feira (11).

Provável escalação da Itália: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

SUÍÇA

Vladimir Petkovic também deve estar considerando utilizar a mesma equipe que ficou no empate por 1 a 1 com os galeses na estreia. Uma mudança de última horano elenco não deve afetar tanto o time. O goleiro reserva Jonas Omlin lesionou-se no aquecimento para o último sábado e foi cortado do time. Gregor Kobel já integra a equipe em seu lugar, mas Yann Sommer seguirá como titular.

Schlau wie ein Fuchs? 🦊 Nein, so muss ein Goalie eben nicht (mehr) sein! Dies erklärt ausgerechnet der Mann mit dem Spitznamen "Fox" in der 2. Folge von Interesting Staff 🎥 #natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/vUmtBsesCS — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 15, 2021

Provável escalação da Suíça: Sommer; Elvedi, Akanji, Schar; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 4 x 0 República Tcheca Amistoso internacional 4 de junho de 2021 Turquia 0 x 3 Itália Euro 2020 11 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itália x País de Gales Eurocopa 20 de junho de 2021 13h (de Brasília) Itália x Lituânia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 2 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

SUÍÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Suíça 7 x 0 Liechtenstein Amistoso internacional 3 de junho de 2021 País de Gales 1 x 1 Suíça Euro 2020 12 de junho de 2021

Próximas partidas