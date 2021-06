Onde assistir ao vivo a Itália x País de Gales, pela Eurocopa?

As seleções se encontram domingo (20), às 13h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca de uma vaga nas oitavas de final da Eurocopa 2020, a seleção do País de Gales enfernta a já classificada Itália, no domingo (20), às 13h (de Brasília), na última rodada da fase de grupos. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Itália x País de Gales DATA Domingo, 20 de junho de 2021 LOCAL Stadio Olimpico - Roma, ITA HORÁRIO 13h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ovidiu Haţegan

Assistentes: Radu Ghinguleac e Sebastian Gheorghe

Quarto árbitro: Orel Grinfeeld

VAR: Pawel Gil

ONDE VAI PASSAR?



Os italianos já garantiram a vaga no mata-mata da Euro 2020 / Foto: Getty Images

O SporTV na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo, às 13h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ITÁLIA

Com 100% de aproveitamento até aqui, sendo a única seleção do grupo a conseguir duas vitórias nos dois primeiros jogos, a seleção italiana entra na última rodada já classificada para as oitavas de final da Eurocopa. O objetivo, então, será se manter em primeiro lugar do Grupo A.

Provável escalação da Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Verratti, Cristante, Barella; Bernardeschi, Belotti, Chiesa

PAÍS DE GALES

Ocupando a segunda colocação do Grupo A, a seleção galesa já encaminhou sua classificação às oitavas de final mas, se não pontuar contra a Itália, vai precisar torcer para a Suíça não golear a Turquia no outro jogo.

Provável escalação do País de Gales: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Gunter, Williams; Morrell, Allen; Bale, Wilson, James

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 3 x 0 Suíça Eurocopa 2020 16 de junho de 2021 Turquia 0 x 3 Itália Eurocopa 2020 11 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itália x Bulgária Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 2 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Suíça x Itália Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 5 de setembto de 2021 15h45 (de Brasília)

PAÍS DE GALES

JOGO CAMPEONATO DATA Turquia 0 x 2 País de Gales Eurocopa 2022 16 de junho de 2021 País de Gales 1 x 1 Suíça Eurocopa 2022 12 de junho de 2021

Próximas partidas