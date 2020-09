Onde assistir ao vivo a Itália x Bósnia, pela Uefa Nations League?

As seleções se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 15h45 (de Brasília), pela Liga das Nações da Uefa; veja como acompanhar na TV e na internet

Se reencontrando depois das Eliminatórias da , e se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 15h45 (de Brasília), pela primeira rodada da da Uefa. A partida terá transmissão ao vivo no Space, na TV fechada, e no Youtube e Facebook do Esporte Interativo . Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Itália x Bósnia DATA Sexta-feira, 4 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Artemio Franchi - Florença, ITA HORÁRIO 15h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida da Itália / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada, além de Youtube e Facebook do Esporte Interativo. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ITÁLIA

Apesar de ter terminado a última Liga das Nações fora da zona de classificação para as fases finais, a Itália chega nesta edição com moral depois de um bons resultadosi nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2021 - são dez vitórias em dez jogos disputados.

Provável escalação da Itália: Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Biraghi; Barella, Jorginho, Gagliardini; Chiesa, Immobile, Zaniolo

BÓSNIA

A Bósnia conseguiu o acesso à Liga A na disputa da última edição da Liga das Nações, quando disputava a Liga B. Diefrente da Itália, não vem de uma boa seuquência nas Eliminatórias da Eurocopa e, po risso, ainda esta dependendo da repescagem para se classificar.

Provável escalação da Bósnia:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 9 x 1 Armênia Eliminatórias da Eurocopa 18 de novembro de 2019 Bósnia 0 x 3 Itália Eliminatórias da Eurocopa 15 de novembro de 2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Itália Nations League 7 de setembro de 2020 15h45 (de Brasília) Itália x Moldávia Amistoso de seleções 7 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília)

BÓSNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Liechtenstein 0 x 3 Bósnia Eliminatórias da Eurocopa 18 de novembro de 2019 Bósnia 0 x 3 Itália Eliminatórias da Eurocopa 15 de novembro de 2020

Próximas partidas