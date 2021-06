Onde assistir ao vivo a Itália x Áustria, pelas oitavas de final da Eurocopa?

As seleções jogam o mata-mata no sábado (26), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Itália e Áustria, neste sábado (26), às 16h (de Brasília), disputam as oitavas de final da Eurocopa, buscando vaga na próxima fase do torneio de seleções da Uefa. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Itália x Áustria DATA Sábado, 26 de junho de 2021 LOCAL Wembley - Londres, ING HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

Quarto árbitro: Sandro Schärer (SUI)

VAR: Stuart Attwell (ING)

Assistentes VAR: Chris Kavanagh (ING), Lee Betts (ING) e Pol van Boekel (HOL)

ONDE VAI PASSAR?



A Áustria foi a segunda colocada do Grupo C / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ITÁLIA

A Itália fez o primeiro jogo da edição 2020 da Eurocopa, e foi também a primeira equipe classificada para as oitavas de final. Com 100% de aproveitamento, os italianos venceram por 3 a 0 a Turquia e a Suíça, na primeira e na segunda rodada respectivamente, e depois bateram o País de Gales por 1 a 0, fechando a fase de grupos como a melhor equipe do Grupo A.

Lesionados, Chiellini e Lorenizi têm poucas chances de estarem aptos para jogar, em seus lugares Di Lorenzi e Acerbi devem ser os escolhidos para o duelo de mata-mata.

Provável escalação da Itália: Donnarumma; Di Lorenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Barardi, Immobile e Insigne.

ÁUSTRIA

A Áustria se classificou às oitavas de final como segunda colocada do Grupo C, atrás da Holanda. Na fase de grupos, teve duas vitórias (3 a 1 contra a Macedônia do Norte e 1 a 0 contra a Ucrânia) e uma derrota, justamente para os holandeses, por 2 a 0.

Provável escalação da Áustria: Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, Schlager; Sabitzer, Baumgartner; Arnautović.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 1 x 0 País de Gales Eurocopa 20 de junho de 2021 Itália x Suíça Eurocopa 16 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itália x Bulgária Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 2 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Suíça x Itália Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 5 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

ÁUSTRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ucrânia 0 x 1 Áustria Eurocopa 21 de junho de 2021 Holanda 2 x 0 Áustria Eurocopa 17 de junho de 2021

Próximas partidas