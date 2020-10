Onde assistir ao vivo a Istanbul Basaksehir x PSG, pela Liga dos Campeões?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), às 14h55 (de Brasília), na Turquia; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a primeira vitória na Champions League, o enfrenta o Istanbul na tarde desta quarta-feira (28), às 14h55 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da UCL. A partida será transmitida pelo canal TNT, na TV fechada, além do Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Na Goal, você poderá acompanhar os lances da partida em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Istanbul Basaksehir x PSG DATA Quarta-feira, 28 de outubro de 2020 LOCAL Başakşehir Fatih Terim Stadium - HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pelo canal TNT, na TV fechada, além do Facebook do Esporte Interativo e EI Plus, a partir das 17h (de Brasília). No entanto, aqui na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser derrotado pelo Manchester United na rodada de estreia do grupo H da Champions, o PSG busca a recuperação contra o Istanbul Basaksehir.

Para o duelo, o técnico Thomas Tuchel possui uma lista extensa de desfalques: Leandro Paredes, Marco Verratti, Julian Draxler e Mauro Icardi, além de Thilo Kehrer e Juan Bernat.

Por outro lado, Angel Di Maria e Layvin Kurzawa retornam após cumprirem suspensão na vitória sobre o por 4 a 0 na .

Já o Istanbul BB também foi derrotado na primeira rodada pelo , e assim como os franceses, a equipe também entra em campo desfalcado.

Além de Chadli e Skrtel, Uğur Uçar também está fora.

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Diallo, Kimpembe e Kurzawa; Marquinhos, Herrera e Rafinha; Di Maria, Mbappé e Neymar.

Provável escalação do Istanbul Basaksehir: Gunok; Rafael, Ponck, Epurean e, Bolingoli; Visca, Kahveci, Topal e Giuliano; Ba e Crivelli.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 1 x 2 Liga dos Campeões 20 de outubro de 2020 PSG 4 x 0 Dijon Ligue 1 24 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Istanbul x PSG Liga dos Campeões 28 de outubro de 2020 14h55 (de Brasília) x PSG Ligue 1 31 de outubro de 2020 17h (de Brasília)

ISTANBUL BB

JOGO CAMPEONATO DATA RB Leipzig 2 x 0 Istanbul Liga dos Campeões 20 de outubro de 2020 Istanbul 5 x 1 Antalyaspor 24 de outubro de 2020

Próximas partidas