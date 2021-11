Onde assistir ao vivo a Irlanda x Portugal, pelas Eliminatórias europeias?

Em Dublin, a Irlanda recebe Portugal nesta quinta-feira (11), em Dublin, às 16h45 (de Brasília), em duelo válido pela nona rodada do grupo A das Eliminatórias europeias. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, na plataforma de straming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Irlanda x Portugal DATA Quinta-feira, 11 de novembro de 2021 LOCAL Aviva Stadium, Dublin - Irlanda HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O TNT Sports, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, irão transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem chances de classificação ao Mundial, a Irlanda quer atrapalhar os planos do rival.

A seleção conta com os retornos de Molumby e Browne, que cumpriram suspensão na última rodada.

Portugal vai a campo nesta quinta-feira querendo reassumir a liderança do grupo A.

Os lusos terão os desfalques de Anthony Lopes, Rafa Silva e João Mário, todos machucados. No ataque, o artilheiro Cristiano Ronaldo está confirmado.

Provável escalação do Irlanda: Bazunu; Omobamidele, Duffy, Egan; Doherty, Hendrick, Cullen, Browne, McClean; Robinson, Idah.

Provável escalação do Portugal: Patricio; Dalot, Pepe, Dias, Cancelo; Moutinho, Palhinha, Fernandes; B. Silva, Cristiano Ronaldo, Jota.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTUGAL

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 5 x 0 Luxemburgo Eliminatórias 12 de outubro de 2021 Portugal 3 x 0 Catar Amistoso 9 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portugal x Sérvia Eliminatórias 14 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília)

IRLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Irlanda 4 x 0 Catar Amistoso 12 de outubro de 2021 Azerbaijão 0 x 3 Irlanda Eliminatórias 9 de outubro de 2021

Próximas partidas