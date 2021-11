Onde assistir ao vivo a Irlanda do Norte x Itália, pelas Eliminatórias europeias?

A Irlanda do Norte recebe a Itália nesta segunda-feira (15), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Windsor Park, pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O jogo é decisivo e uma vitória da Itália já garante a 'Azzurra' na próxima edição do Mundial de seleções. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Irlanda do Norte x Itália DATA Segunda-feira, 15 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Windsor Park - Belfast, IRN HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O canal TNT, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado, em Bruxelas. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Jamal Lewis não estará disponível para o confronto pelo lado dos donos da casa.

Já a Itália terá diversas baixas para a partida, como são os casos de Marco Verratti, Ciro Immobile, Nicolo Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Giorgio Chiellini, que estão lesionados e não jogarão o duelo.

A Itália está a uma vitória de confirmar sua vaga na próxima edição da Copa do Mundo e espantar o fantasma de ter ficado de fora da Copa da Rússia, em 2018.

Provável escalação da Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Cathcart, J. Evans, McNair; Dallas, McCann, Davis, Saville, Lewis; Washington e Magennis.

Provável escalação da Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti e Insigne.



ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

IRLANDA DO NORTE

JOGO CAMPEONATO DATA Bulgária 2 x 1 Irlanda do Norte Eliminatórias da Copa 12 de outubro de 2021 Irlanda do Norte 1 x 0 Lituânia Eliminatórias da Copa 12 de novembro de 2021

Itália