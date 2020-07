Onde assistir ao vivo a Internazionale x Fiorentina, pelo Campeonato Italiano?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Ainda sonhando com o título do Campeonato Italiano, a recebe a na tarde desta quarta-feira (22), às 16h45 (de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada da . A partida não terá transmissão ao vivo no , mas aqui, na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internazionale x Fiorentina DATA Quarta-feira, 22 de julho de 2020 LOCAL San Siro - , ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de empate com a na última rodada, a Inter entra em campo pensando apenas na vitória.

O técnico Antonio Conte provavelmente trará o habitual 3-4-1-2 com Romelu Lukaku e Christian Eriksen retornando ao time titular.

Já a Fiorentina, na 12ª posição, com 42 pontos, já não tem grandes objetivos para a fase final do Italiano. No entanto, a equipe vem embalada com cinco jogos sem saber o que é perder, com três vitorias e dois empates.

Pietro Terracciano deve ser confirmado no gol para este jogo, enquanto Duncan começará no meio-campo.

Provável escalação da Fiorentina: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Cáceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribéry.

Provável escalação do Internazionale: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Moisés, Barella, Brozovic, Biraghi; Valero; Sánchez, Lukaku.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FIORENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA Lecce 1 x 3 Fiorentina Campeonato Italiano 15 de julho de 2020 Fiorentina 2 x 0 Campeonato Italiano 19 de julho de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Roma x Fiorentina Campeonato Italiano 26 de julho de 2020 A determinar Fiorentina x Campeonato Italiano 29 de julho de 2020 16h45 (de Brasília)

INTERNAZIONALE

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 4 Internazionale Campeonato Italiano 16 de julho de 2020 Roma 2 x 2 Internazionale Campeonato Italiano 19 de junho de 2020

