Onde assistir ao vivo a Internacional x São Luiz, pelo Campeonato Gaúcho?

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (8), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Internacional recebe o São Luiz nesta segunda-feira (8), no Beira-Rio, a partir das 20h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x São Luiz DATA Segunda-feira, 8 de março de 2021 LOCAL Beira-Rio, Porto Alegre - BRA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Francisco Soares Dias

Assistentes: Leirson Peng Martins e Maíra Mastella Moreira

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca mais uma vitória do Gauchão / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quinta. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual o número do canal Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Internacional, mais uma vez, vai mandar a campo uma equipe alternativa. As novidades no time serão Muricio e Yuri Alberto. Já o atacante Paolo Guerrero está recuperado de cirurgia no joelho, mas não deve atuar nesta partida.

Já o São Luiz não tem problemas no elenco para o jogo desta segunda-feira e o técnico Paulo Henrique Marques deve repetir a escalação da equipe que bateu o Juventude na última rodada.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Heitor, Pedro Henrique, João Félix e Léo Borges; Johnny, Mauricio, Lucas Ramos, Peglow e Guilherme Pato; Yuri Alberto.

Provável escalação do São Luiz: Renan Rocha; Mizael, Rafael Goiano, Jadson e Gabriel Araújo; Leandro Leite, Paulinho Santos e Gustavo Xuxa; Ariel, Juba e Hugo Almeida.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Pelotas 2 x 2 Internacional Campeonato Gaúcho 4 de março de 2021 Internacional 1 x 0 Juventude Campeonato Gaúcho 1 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Ypiranga Campeonato Gaúcho 13 de março de 2021 21h (de Brasília) Novo Hamburo x Internacional Campeonato Gaúcho 21 de março de 2021 16h (de Brasília)

SÃO LUIZ

JOGOS CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 2 São Luiz Campeonato Gaúcho 13 de março de 2021 São Luiz 0 x 3 Ypiranga Campeonato Gaúcho 27 de fevereiro de 2021

Próximas partidas