Onde assistir ao vivo a Internacional x Santos, pelo Brasileirão Série A 2021?

Internacional e Santos se enfrentam na noite deste domingo (28), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Santos DATA Domingo, 28 de novembro de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Thiaggo Americano (SC)

Quarto árbitro: Lucas Guimarães (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Auxiliar VAR: Flavio Gomes (RN)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (28). Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando reencontrar o caminho da vitória após três derrotas seguidas, o Internacional segue na luta pelo G-6.

Dourado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Lindoso, que ainda se recupera de uma lesão muscular, estão fora. Yuri Alberto é tratado como dúvida.

Já o Santos, com 45 pontos e no meio da tabela, não terá Marinho, com dor na posterior da coxa, Diego Tardelli, diagnosticado com um edema na posterior da coxa esquerda, e Marcos Guilherme, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Johnny e Edenilson; Mauricio, Taison e Patrick (Palacios); Matheus Cadorini (Yuri Alberto).

Provável escalação do Santos: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo; Marquinhos, Vinicius, Felipe Jonathan e Lucas Braga; Gabriel Pirani (Marinho), Ângelo e Marcos Leonardo (Diego Tardelli).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 0 Santos Brasileirão 21 de novembro de 2021 Santos 2 x 0 Fortaleza Brasileirão 25 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Santos Brasileirão 6 de dezembro de 2021 20h (de Brasília) Santos x Cuiabá Brasileirão 9 de dezembro de 2021 21h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 2 Flamengo Brasileirão 21 de novembro de 2021 Fluminense 1 x 0 Internacional Brasileirão 25 de novembro de 2021

Próximas partidas