Onde assistir ao vivo a Internacional x Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho?

Clássico gaúcho será disputado nesta quarta (22), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após quatro meses parado devido à pandemia do Coronavírus, o está de volta com o jogão entre e na noite desta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da segunda fase do torneio. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para Rio Grande do Sul), além do canal SporTV e Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Internacional x Grêmio DATA Quarta-feira, 22 de julho de 2020 LOCAL Centenário - Alegre HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para Rio Grande do Sul), além do canal SporTV e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Enquanto o Grêmio lidera o Grupo B com nove pontos e ocupa o 2º lugar geral, com 18, o Internacional lidera o Grupo A com sete pontos e também é o 1º colocado geral, com 20.

O ganhou uma baixa de última hora para o Gre-Nal: mais um jogador testou positivo para o coronavírus e automaticamente foi afastado dos gramados. No entanto, o nome do atleta não foi divulgado.

Mais artigos abaixo

Mais times

Assim como o rival, o Grêmio também divulgou mais um caso no elenco, e também não revelou o nome do jogador.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Lucas Silva (Jean Pyerre), Maicon, Matheus Henrique, Alisson e ; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 0 Internacional 12 de março de 2020 Grêmio 3 x 2 São Luiz Campeonato Gaúcho 15 de março de 2020

Marcelo Lomba; Saravia, Moledo, Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Marcos Guilherme e Boschilia; Thiago Galhardo e Guerrero.Eduardo Coudet.

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Ypiranga Campeonato Gaúcho 26 de julho de 2020 11h (de Brasília) Novo Hamburgo x Grêmio Campeonato Gaúcho 29 de julho de 2020 21h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 0 Internacional Copa Libertadores 12 de março de 2020 São José 1 x 4 Internacional Campeonato Gaúcho 15 de março de 2020

Próximas partidas