Onde assistir ao vivo a Internacional x Flamengo-SP, pela Copinha 2022?

Em Mogi das Cruzes, Internacional e Flamengo-SP vão a campo nesta quinta-feira (13), a partir das 19h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Flamengo-SP DATA Quinta-feira, 13 de janeiro de 2022 LOCAL Mogi das Cruzes - SP HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo desta quarta-feira.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Internacional concluiu a primeira fase da Copinha na primeira posição do grupo 25, com 9 pontos conquistados: três vitórias, com sete gols marcados e um sofrido.

A equipe gaúcha, atual campeã nacional da categoria, quer seguir firme na luta por mais um título.

Já o Flamengo-SP foi o vice-líder do grupo 26, com 5 pontos: uma vitórias e dois empates, com quatro gols marcados e um sofrido.

O time de Guarulhos quer surpreender o forte rival.

Provável escalação do Internacional: Lucas Flores, Bernardo, João Pedro, Tiago Guth, Lucas Ryan, Bizescki, Gustavo, Allison, Pedrinho, Jonathan e Lucca. Técnico: João Miguel.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Flamengo-SP: Thiago, Renan, João Pedro, Vitor Hugo, Passai, Juan, Bren, Arthur, Fernando, Felipe Reis e Paulo Sérgio. Técnico: Raphael Laruccia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA União Mogi 0 x 3 Internacional Copa São Paulo de Futebol Júnior 10 de janeiro de 2022 Portuguesa 1 x 2 Internacional Copa São Paulo de Futebol Júnior 7 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir

FLAMENGO-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo-SP 1 x 1 Avaí Copa São Paulo de Futebol Júnior 10 de janeiro de 2022 Flamengo-SP 3 x 0 Santana Copa São Paulo de Futebol Júnior 7 de janeiro de 2022

Próximas partidas