Onde assistir ao vivo a Internacional x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (25), às 18h15 (de Brasília), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Classificados às oitavas de final da Copa Libertadores, e se enfrentam na noite deste domingo (25), às 18h15 (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela 18ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida antes da úlima mudança

QUANDO SERÁ?

JOGO Internacional x Flamengo DATA Domingo, 25 de outubro de 2020 LOCAL Beira-Rio - Alegre HORÁRIO 18h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Internacional

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada, a partir das 18h15 (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

Jogo deste domingo será transmitido exclusivamente ao vivo no Premiere. Pra cima deles, ! 💪🇦🇹 #VamoInter



Assine: https://t.co/GqAJwe6n5d pic.twitter.com/9iFO72MJiU — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 24, 2020

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após avançar na , o Internacional se prepara para entrar com força máxima no duelo contra o Flamengo, com a exceção de Víctor Cuesta, suspenso, e Rodinei, por questões contratuais.

Valendo a liderança do Brasileirão, as equipes somam 34 pontos cada e só pensam na vitória neste domingo.

🗓 Datas confirmadas: o jogo de ida das oitavas da @LibertadoresBR será dia 25/11, no Gigante. A decisão será dia 2/12, na Bombonera. #VamoInter #GloriaEterna https://t.co/E4BVryju87 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 24, 2020

Com o time quase todo descansado, o Flamengo não terá Bruno Henrique, suspenso, enquanto Gustavo Henrique, com um problema no testículo, é tratado como dúvida.

Por outro lado, Arrascaeta, recuperado de lesão na coxa, retorna.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo e Abel Hernández.

Provável escalação do Flamengo: Hugo, Isla, Thuler (Noga), Natan e Filipe Luís; Thiago Maia, Gérson e Arrascaeta; Ribeiro, Pedro e Vitinho (Diego).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 0 Campeonato Brasileiro 18 de outubro de 2020 2 x 1 Internacional Copa Libertadores 22 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Internacional Copa do 28 de outubro de 2020 19h (de Brasília) x Internacional Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020 19h (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 5 Flamengo Campeonato Brasileiro 18 de outubro de 2020 Flamengo 3 x 1 Junior Copa Libertadores 22 de outubro de 2020

Próximas partidas