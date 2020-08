Onde assistir ao vivo a Internacional x Esportivo, pela semifinal do Campeonato Gaúcho?

Colorado busca a classificação para a final neste domingo (2), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a classificação para a final do , e Esportivo entram em campo na tarde deste domingo (2), às 16h (de Brasília), pela semifinal do torneio estadual. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Rio Grande do Sul), além do Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Internacional x Esportivo DATA Domingo, 2 de agosto de 2020 LOCAL Beira Rio - Alegre HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para Rio Grande do Sul), além do canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do Grupo A com 11 pontos, o Internacional será o mandante do confronto que define um dos finalistas do Campeonato Gaúcho.

Pendurado, Víctor Cuesta não será poupado e vai para o risco de ficar fora da final, caso o Inter avance.

"Infelizmente, estou pendurado. O primeiro jogo foi por falta de ritmo, cheguei tarde no Kannemann, pedi desculpas para ele, poderia ter machucado. Mas foi sem querer. E o segundo aqui, tive que cortar a jogada. Ficariam mano a mano com Lomba. Tive que ganhar o cartão. Mas não vou me poupar, vou jogar no limite, como faço sempre. E me preparar para não tomar cartão também", disse Cuesta.

Já o Esportivo venceu de virada o Juventude por 3 a 2 e confirmou a segundo colocação no Grupo B, com 11 pontos.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Marcos Guilherme (Thiago Galhardo) e Boschilia; D'Alessandro e Paolo Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet.

Provável escalação do Esportivo: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Esportivo 1 x 1 Internacional Campeonato Gaúcho 25 de julho de 2020 Internacional 2 x 0 Aimoré Campeonato Gaúcho 29 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Internacional Campeonato Brasileiro 8 de agosto de 2020 19h30 (de Brasília) Internacional x Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 19h30 (de Brasília)

ESPORTIVO

Últimas partidas