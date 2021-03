Onde assistir ao vivo a Internacional x Caxias, pelo Campeonato Gaúcho?

No Beira Rio, equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela sexta rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, Internacional e Caxias se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 22h (de Brasília), no Estádio Beira Rio. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Caxias DATA Terça-feira, 23 de março de 2021 LOCAL Beira Rio, Porto Alegre, RS HORÁRIO 22h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca o título do Gauchão / Foto: Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quarta-feira, às 22h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Internacional busca a vitória em casa de olho na liderança do Campeonato Gaúcho. O técnico Ramírez deve mandar a campo o que tiver de melhor à disposição, para seguir entrando cada vez mais no estilo de seu treinador.

Boa tarde, torcida colorada!🤙 Grupo no gramado. Vamos para o treinamento desta terça-feira. #VamoInter pic.twitter.com/IbFlNblBmx — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 23, 2021

Com a mesma pontuação que o rival, o Caxias também está de olho na ponta da tabela e quer surpreender o colorado no beira Rio.

Delegação já está a caminho de Porto Alegre para a partida diante do Internacional. O confronto teve o horário alterado para 22h.

📷 Vitor Soccol/S.E.R.Caxias#SERCaxias #GrenádoPovo pic.twitter.com/6fhurUcRlH — S.E.R. Caxias (@sercaxias) March 23, 2021

Provável escalação do Internacional: Danilo Fernandes, Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta, Moisés, Lindoso, Praxedes, Edenilson, Patrick, Marcos Guilherme e Galhardo.

Provável escalação do Caxias: Marcelo Pitol, Eduardo Diniz, Guilherme Mattis, Thiago Sales, Bruno Ré, Juliano, John, Cley, Marlon, Diogo Oliveira, Mazola e Giovane Gomez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 2 São Luiz Gaúcho 8 de março de 2021 Internacional 4 x 2 Ypiranga Gaúcho 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Caxias Gaúcho 28 de março de 2021 A definir Brasil de Pelotas x Internacional Gaúcho 4 de abril de 2021 A definir

CAXIAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Caxias 2 x 1 Esportivo Gaúcho 21 de março de 2021 Caxias 0 x 1 Fortaleza Gaúcho 17 de março de 2021

