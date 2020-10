Onde assistir ao vivo a Internacional x Athletico-PR, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes voltam a campo neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando mais uma vitória, o recebe o -PR neste domingo (11), às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT (exceto para o Rio Grande do Sul).

Veja informações da partida antes da úlima mudança

QUANDO SERÁ?

JOGO Internacional x DATA Domingo, 11 de outubro de 2020 LOCAL Beira-Rio - Alegre HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Internacional

A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT (exceto para o Rio Grande do Sul), a partir das 20h30 (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de dois empates e uma vitória, o Internacional entra em campo pensando em apenas somar mais três pontos no Brasileirão.

No entanto, o técnico Eduardo Coudet não poderá contar com Edenilson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Marcos Guilherme e Nonato disputam uma vaga, enquanto Musto, volta a ficar à disposição.

📸🇦🇹 Sob chuva, grupo colorado iniciou a preparação para o próximo desafio no @Brasileirao. #VamoInter pic.twitter.com/7xn9sCGq7F — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 9, 2020

Já o Athletico-PR vem de empate sem gols com o Ceará e busca reencontrar o caminho da vitória após duas rodadas.

Para o duelo, Eduardo Barros não terá Wellington e Geuvânio, suspensos, além do goleiro , com a seleção brasileira.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme (Nonato), Boschilia e Patrick; Thiago Galhardo e William Pottker.

Provável escalação do Athletico-PR: Jandrei; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Christian, Léo Cittadini e Erick; Fabinho, Renato Kayzer e Jorginho (Carlos Eduardo).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Internacional Campeonato Brasileiro 3 de outubro de 2020 RB 0 x 2 Internacional Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Internacional Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) Internacional x Campeonato Brasileiro 18 de outubro de 2020 16h15 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 Athletico-PR 0 x 0 Ceará Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020

Próximas partidas