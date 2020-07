Onde assistir ao vivo a Internacional x Aimoré, pelo Campeonato Gaúcho?

Colorado busca a classificação para a próxima fase nesta quarta-feira (29), às 15h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a classificação para a semifinal do segundo turno do , o encara o Aimoré nesta quarta-feira (29), às 15h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

QUANDO SERÁ?

JOGO Internacional x Aimoré DATA Quarta-feira, 29 de julho de 2020 LOCAL Estádio Morada dos Quero-Queros - Aimoré HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 15h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando de apenas uma vitória para avançar no Campeonato Gaúcho, o Internacional entra em campo ainda sem saber se Thiago Galhardo retornará entre os titulares.

Mais times

Já o Aimoré não tem mais chances de classificação, mas pode garantir uma vaga na caso vença o .

Nino Paraíba e Isaías disputam por uma vaga no ataque.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Aimoiré: Luiz Felipe; Bruno, Renato, Pablo e Germano; Diego Gomes, Felipe Guedes, Mardley e Wagner; Nino Paraíba (Isaías) e Matheus Rodrigues. Técnico: Hélio Vieira.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Marcos Guilherme (Thiago Galhardo) e Boschilia; D'Alessandro e Paolo Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AIMORÉ

JOGO CAMPEONATO DATA Aimoré 0 x 0 Juventude Campeonato Gaúcho 14 de março de 2020 Novo Hamburgo 1 x 1 Aimoré Campeonato Gaúcho 23 de julho de 2020

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 1 Campeonato Gaúcho 22 de março de 2020 Esportivo 1 x 1 Internacional Campeonato Gaúcho 25 de julho de 2020

Próximas partidas