Onde assistir ao vivo a Internacional x Botafogo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Colorado entra em campo neste sábado (12), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Deixando de lado a eliminação da , o enfrenta o na noite deste sábado (12), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view.

Veja informações da partida antes da úlima mudança

QUANDO SERÁ?

JOGO Internacional x Botafogo DATA Sábado, 12 de dezembro de 2020 LOCAL Beira-Rio - Alegre HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto / Assistentes: Jean Marcio dos e Vinícius Melo de Lima / Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein / VAR: Igor Junio Benevenuto / Assistentes VAR: Marco Aurelio Augusto e Flavio Gomes Barroca

ONDE VAI PASSAR?



Inter só pensa na vitória no Beira-Rio / Foto: Divulgação Internacional

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, no pay-per-view, a partir das 19h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser eliminado da Copa Libertadores nos pênaltis pelo Boca Juniors, o Internacional volta suas atenções para o Brasileirão e terá em campo força máxima, visando recuperar as primeiras posições da tabela.

Já o Botafogo, na zona de rebaixamento, conta com o retorno de Eduardo Barroca, recuperado da Covid-19.

Honda deve aparecer no time titular, além de Victor Luis, que cumpriu suspensão na última rodada.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés; Dourado, Lindoso, Edenilson, Patrick e Marcos Guilherme (Yuri Alberto); Galhardo.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Lucas Campos, Honda e Pedro Raul.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Internacional Campeonato Brasileiro 6 de dezembro de 2020 0 (5) x (4) 1 Internacional Copa Libertadores 10 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Campeonato Brasileiro 19 de dezembro de 2020 21h (de Brasília) x Internacional Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2021 16h (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 1 Campeonato Brasileiro 5 de dezembro de 2020 4 x 0 Botafogo Campeonato Brasileiro 9 de dezembro de 2020

Próximas partidas