Onde assistir ao vivo a Inter de Milão x Torino, pela Serie A italiana?

Os Nerazzurri voltam aos gramados pela Serie A tentando alcançar seu rival Milan, atual líder; veja onde acompanhar na TV e na internet

A Inter volta aos gramados, após a pausa para a data Fifa, com um mais um duelo do Campeonato Italiano: nesta rodada (a 8ª), a equipe recebe o , no domingo (22), às 11h (de Brasília), no San Siro. A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada. Na Goal, você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO x Torino DATA Domino, 22 de outubro de 2020 LOCAL San Siro, Milão - HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Reprodução)

A partida será transmitida pelo SporTV, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto, em t empo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Inter de Milão terá alguns desfalques para o duelo contra a Torino. Os meias Stefano Sensi e Matias Vecino estão lesionados e não jogam. Enquanto Aleksandr Kolarov, Marcelo Brozovic e Daniele Padelli estão em isolamento por conta da Covid-19.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Pelo lado da Torino, o treinador Marco Giampaolo não poderá contar com Daniele Baselli, que ainda se recupera de lesão.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Gagliardini, Vidal, Young; Lukaku, Martinez.

Provável escalação do : Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Verdi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 2 Inter de Milão Liga dos Campeões 3 de novembro de 2020 1 x 1 Inter de Milão 8 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter de Milão x Real Madrid Liga dos Campeões 25 de novembro de 2020 17h (de Brasília) x Inter de Milão Serie A 28 de novembro de 2020 11h (de Brasília)

TORINO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Torino Serie A 4 de novembro de 2020 Torino 0 x 0 Crotone Serie A 8 de novembro de 2020

Próximas partidas