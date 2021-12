Onde assistir ao vivo a Inter de Milão x Spezia, pelo Campeonato Italiano?

Inter de Milão e Spezia se enfrentam na noite desta quarta-feira (1), às 14h30 (de Brasília), em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Spezia DATA Quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 LOCAL San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Fox Sports, na TV fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com duas vitórias consecutivas, a Inter entra em campo mirando reduzir a diferença para o líder Napoli, que atualmente é de quatro pontos.

Arturo Vidal volta a ficar à disposição, enquanto Stefan de Vrij e Alexis Sanchez, com problemas na coxa, estão fora.

Do outro lado, o Spezia, com 11 pontos, busca voltar a vencer após duas derrotas consecutivas, para se afastar do risco da zona de rebaixamento.

Emmanuel Gyasi, depois de cumprir suspensão, retorna.

Provável escalação da Inter de Milão: Samir Handanovic; Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Milan Skriniar; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic; Lautaro Martinez, Edin Dzeko.

Provável escalação do Spezia: Ivan Provedel; Kelvin Amian, Martin Erlic, Petko Hristov; Emmanuel Gyasi, Viktor Kovalenko, Jacopo Sala, Giulio Maggiore, Simone Bastoni; Daniele Verde; M'Bala Nzola.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPEZIA

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 5 x 2 Spezia Serie A 20 de novembro de 2021 Spezia 0 x 1 Bologna Serie A 28 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Spezia x Sassuolo Serie A 5 de dezembro de 2021 11h (de Brasília) Roma x Spezia Serie A 13 de dezembro de 2021 16h45 (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 2 x 0 Shakhtar Donetsk Liga dos Campeões 24 de novembro de 2021 Venezia 0 x 2 Inter de Milão Serie A 27 de novembro de 2021

Próximas partidas