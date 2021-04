Onde assistir ao vivo a Inter de Milão x Sassuolo, pela Serie A italiana?

Oa times se enfrentam nesta quarta (7), às 13h45 (de Brasília), em jogo atrasado; veja como acompanhar ao vivo na internet

Inter de Milão e Sassuolo se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 13h45 (de Brasília), em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports, em streaming . Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Sassuolo DATA Quarta-feira, 7 de abril de 2021 LOCAL Giuseppe Meazza - Milão, ITA HORÁRIO 13h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O jogo atrasado do Sassuolo é contra a líder Inter / Foto: Getty Images

O Estádio TNT Sports, em streaming, é quem vai passar o passar o jogo desta quarta-feira, às 13h45h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTER DE MILÃO

A Inter é líder da Serie A italiana, com uma vantagem de oito pontos. Já são nove vitórias seguidas do time de Antonio Conte, favorito para levar o Scudetto desde temporada.

Para o jogo, porém, o time vai ter várias ausências: Perisic e Kolarov estão lesionados, D'Ambrosio testou positivo para Covid-19 e Brozovic e Bastoni estão suspensos.

📹 | BACKSTAGE



I M ⚫️🔵 dietro le quinte di #IMInter pic.twitter.com/ChFGuZMwGp — Inter (@Inter) April 5, 2021

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Ranocchia; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Martinez, Lukaku

SASSUOLO

Ocupando a nona colocação do Italiano, o Sassuolo está 16 pontos atrás do G5 - grupo de times que se classificam à competições europeias para a próxima temporada. Para enfrentar a líder, o time tem um probelma com lesões, e não terá Berardi, Caputo, Bourabia e Romagna à disposição.

Provável escalação do Sassuolo: Consigli; Rogerio, Ferrari, Marlon, Toljan; Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Lopez, Traore; Raspadori

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Bologna 0 x 1 Inter de Milão Serie A 3 de abril de 2021 Torino 1 x 2 Inter de Milão Serie A 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter de Milão x Cagliari Serie A 11 de abril de 2021 7h30 (de Brasília) Napoli x Inter de Milão Serie A 18 de abril de 2021 15h45 (de Brasília)

SASSUOLO

JOGO CAMPEONATO DATA Sassuolo 2 x 2 Roma Serie A 3 de abril de 2021 Torino 3 x 2 Sassuolo Serie A 17 de março de 2021

Próximas partidas