Onde assistir ao vivo a Inter de Milão x Juventus, pela Supercopa da Itália?

Inter de Milão e Juventus fazem clássico eletrizante nesta quarta-feira (12), San Siro, a partir das 17h (de Brasília), pela decisão da Supercopa da Itália. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Juventus DATA Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O clássico deste domingo será transmitido pela Fox Sports, na tv fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O clássico desta quarta-feira coloca frente a frente o atual campeão italiano, a Inter de Milão, e o vencedor da Copa da Itália, a Juventus.

A Inter de Milão não tem problemas no elenco para o duelo, já que todos os jogadores que estavam com covid-19 estão recuperados, enquanto Çalhanoglu retorna após cumprir suspensão.

Do outro lado, a Juventus não poderá contar com BOnucci, Chiesa e Danilo, enquanto Alex Sandro é dúvida. Além disso, Juan Cuadrado e De ligt estão suspensos.

Será o 257º clássico entre as equipes com a Juve levando vantagem na disputa: 114 vitórias contra 78 do rival, além de 64 empates.

A última vez que Inter e Juventus se enfrentam na SUpercopa da Itália foi na edição de 2005, com os Nerazzurri vencendo por 1 a 0.

Provável escalação da Inter de Milão: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Ivan Perisic; Lautaro Martinez, Edin Dzeko.

Provável escalação da Juventus: Wojciech Szczesny; Luca Pellegrini, Giorgio Chiellini, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio; Weston McKennie, Manuel Locatelli, Rodrigo Bentancur, Federico Bernardeschi; Paulo Dybala, Moise Kean.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 3 x 4 Juventus Serie A italiana 9 de janeiro de 2022 Juventus 1 x 1 Napoli Serie A italiana 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Udinese Serie A italiana 15 de janeiro de 2022 16h45 (de Brasília) Juventus x Sampdoria Copa da Itália 18 de janeiro de 2022 17h (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 2 x 1 Lazio Serie A italiana 9 de janeiro de 2022 Inter 1 x 1 Torino Seria A italiana 22 de dezembro de 2021

Próximas partidas