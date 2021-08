Onde assistir ao vivo a Inter de Milão x Genoa, pela Serie A?

Equipes duelam neste sábado (21), às 13h30 (de Brasília), pela primeira rodada do italiano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Inter de Milão recebe o Genoa neste sábado (21), no Giuseppe Meazza, às 13h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Serie A Italiana. A Inter quer começar com uma vitória para dar o ponta pé inicial na temporada. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada, e no ESPN App. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Genoa DATA Sábado, 21 de agosto de 2021 LOCAL Estádio Giuseppe Meazza, Milão - ITA HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A Inter estreia em casa na Serie A (Foto: Getty)

A ESPN Brasil, na TV fechada, irá transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTER DE MILÃO

Os atuais campeões do Campeonato Italiano querem iniciar a campanha da temporada 2021/22 com o pé direito e com torcida no estádio. A volta da torciada está liberada na Itália e, claro, seguindo todos os protocolos para segurança de todos.

No gramado, a equipe sofreu algumas perdas para esta temporada, por exemplo, Romelu Lukaku foi para o Chelsea, enquanto Hakimi foi contratado pelo PSG. A grande ausência para o duelo, é Christian Eriksen, que está de fora desde da Eurocopa, naquele epsódio de mal súbito que ele sofreu. Ainda não existe uma volta programada para o jogador.

Provável escalação da Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Barella, Sensi e Dzeko.

GENOA

O Genoa quer começar bem sua temporada, a equipe que se preparou com uma série de amistosos, precisou estrear na Copa da Itália um pouco mais cedo do que o esperado. Mas mesmo assim, a equipe do técnico Davide Ballardini venceu o Perugia, pelo placar de 3 a 2 e avançou de fase. Agora, o foco é no Campeonato Italiano.



Provável escalação do Genoa: Marchetti; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiasso; Bianchi e Ekuban.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Parma 0 x 2 Inter de Milão Amistoso 8 de agosto de 2021 Inter de Milão 3 x 0 Dínamo de Kiev Amistoso 14 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Hellas Verona x Inter de Milão Serie A 27 de agosto de 2021 15h45 (de Brasília) Sampdoria x Inter de Milão Serie A 12 de setembro de 2021 12h (de Brasília)

GENOA

JOGO CAMPEONATO DATA Mainz 3 x 2 Genoa Amistoso 31 de julho de 2021 Genoa 3 x 2 Perugia Copa da Itália 13 de agosto de 2021

Próximas partidas