Onde assistir ao vivo a Inter de Milão x Fiorentina, pela Serie A italiana?

No sábado (26), pela segunda rodada, a Inter recebe a Fiorentina e faz sua estreia na competição; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A vai estrear na temporada 2020/21 da italiana diante da . O primeiro comprmisso será neste sábado (26), às 15h45 (de Brasília), em casa, pela segunda rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo da BandSports, na TV fechada. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Fiorentina DATA Sábado, 26 de setembro de 2020 LOCAL Giuseppe Meazza - Milão, ITA HORÁRIO 15h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Inter de Milão vai fazer sua estreia na Serie A 2020/21 / Foto: Getty Images Sport

A partida terá transmissão ao vivo da BandSports, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTER DE MILÃO

Depois da semifinal da , a Inter teve sua primeira partida pela Serie A adiada e, portanto, vai fazer sua estreia na segunda rodada, contra a Fiorentina. Desde a final, a equipe fez alguns amistosos e contratou alguns reforços, entre ele Arturo Vidal, qu echega do .

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Martinez

FIORENTINA

A equipe de Florença fez sua estreia no Campeonato Italiano 2020/21 com uma vitória diante do , em casa. Desta forma, no bolo das equipes que venceram o primeiro compromisso, a Fioretina ocupa a sexta colocação na tabela de classficação.

Provável escalação da Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouame

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 7 x 0 Pisa Amistoso de clubes 19 de setembro de 2020 Inter de Milão 5 x 0 Lugano Amistoso de clubes 15 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Benevento x Inter de Mião Serie A 30 de setembro de 2020 13h (de Brasília) x Inter de Mião Serie A 4 de outubro de 2020 10h (de Brasília)

FIORENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA Fiorentina 1 x 0 Torino Serie A 19 de setembro de 2020 Fiorentina 5 x 1 Reggiana Amistoso de clubes 12 de setembro de 2020

Próximas partidas