Onde assistir ao vivo a Inglaterra x Croácia, pela Eurocopa?

Ingleses e croatas entram em campo neste domingo (13), pela primeira rodada da Eurocopa; veja como acompanhar ao vivo na TV

Neste domingo (13), duas grandes seleções se enfrentam no primeiro compromisso pela Eurocopa 2020: Inglaterra e Croácia jogam no Estádio Wembley às 10h (de Brasília). As duas nações buscam um título inédito após boa campanha na Copa do Mundo de 2018. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inglaterra x Croácia DATA Domingo, 13 de junho de 2021 LOCAL Estádio Wembley - Londres, ING HORÁRIO 10h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Assistentes: Alessandro Giallatini e Fabiano Preti (ITA)

Quarto árbitro: Fernando Andres Rapallini (ARG)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

ONDE VAI PASSAR?



Inglaterra e Croácia fecham os jogos de sábado pela Euro / Foto: Getty Images

A Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo (13), às 10h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INGLATERRA

A Inglaterra deve ter a ausência de Harry Maguire, zagueiro do Manchester United, que se recupera de lesão. O defensor está de volta aos treinos do English Team, mas deve ser substituído por Luke Shaw na linha de três zagueiros de Gareth Southgate. Mount deve ficar no banco para que Grealish e Foden sejam os meias que municiarão o artilheiro Harry Kane.

Provável escalação da Inglaterra : Pickford; Walker, Stones, Shaw; Trippier, Rice, Phillips, Chilwell; Mount, Grealish; Kane.

CROÁCIA

O time que chegou na final da Copa do Mundo de 2018 já não existe. A equipe é diferente, assim como as ambições. Lovren, um dos principais jogadores da defesa do time, não deve jogar. Modric e Kovacic continuam na linha de meio-campo, com Rebic, Perisic e Petkovic mais à frente.

Provável escalação da Croácia : Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic; Brozovic, Kovacic; Rebic, Modric, Perisic; Petkovic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA Inglaterra 1 x 0 Áustria Amistoso internacional 2 de junho de 2021 Inglaterra 1 x 0 Romênia Amistos0 internacional 6 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inglaterra x Escócia Eurocopa 18 de junho de 2021 16h (de Brasília) Reública Tcheca x Inglaterra Eurocopa 22 de junho de 2021 16h (de Brasília)

CROÁCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Croácia 1 x 1 Armênia Amistoso internacional 1 de junho de 2021 Bélgica 1 x 0 Croácia Amistoso internacional 6 de junho de 2021

Próximas partidas