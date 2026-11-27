Horário de Houston Texans x Baltimore Ravens

NFL 29 de nov. de 2026 - 13:00 Reliant Stadium

O Houston Texans recebe o Baltimore Ravens no Reliant Stadium, em Houston, Texas, pela Semana 12 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 29 de novembro, às 14:00 (BRT).

C.J. Stroud e o Houston Texans (4-6), em boa fase, tentam manter vivas as chances de classificação para os playoffs da AFC ao impor a sétima derrota consecutiva ao Baltimore Ravens (4-7), desfalcado de Lamar Jackson.

Onde assistir a Houston Texans x Baltimore Ravens

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.



O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.



Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN. O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN ajuda principalmente a contornar restrições regionais, incluindo bloqueios de transmissão na TV local. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a jogos indisponíveis em sua região ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e completos, que incluem todas as partidas ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam a velocidade da conexão durante transmissões de alto tráfego, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias dos times para Houston Texans x Baltimore Ravens

Notícias do Houston Texans

Quarterback e ataque : C.J. Stroud segue à frente de um ataque aéreo em ascensão e ocupa o sexto lugar na NFL em jardas de passe por jogo (265,6), com 22 passes para touchdown e apenas quatro interceptações. O wide receiver Nico Collins recebeu um passe para touchdown em três jogos consecutivos, enquanto o running back David Montgomery correu para 107 jardas, sua melhor marca na temporada, na semana passada, após ficar fora de quatro jogos devido a uma lesão na virilha.

: C.J. Stroud segue à frente de um ataque aéreo em ascensão e ocupa o sexto lugar na NFL em jardas de passe por jogo (265,6), com 22 passes para touchdown e apenas quatro interceptações. O wide receiver Nico Collins recebeu um passe para touchdown em três jogos consecutivos, enquanto o running back David Montgomery correu para 107 jardas, sua melhor marca na temporada, na semana passada, após ficar fora de quatro jogos devido a uma lesão na virilha. Mudanças no elenco e retornos : O running back Woody Marks concluiu o protocolo de concussão e participou integralmente do treino de quarta-feira, depois de perder a Semana 11. O wide receiver Marvin Harrison Jr. também voltou a treinar, com participação limitada, após ficar fora na semana passada devido a um problema na parte posterior da coxa. Antes do confronto, Houston contratou o defensive tackle Junior Tafuna e um wide receiver, além de dispensar um running back veterano.

: O running back Woody Marks concluiu o protocolo de concussão e participou integralmente do treino de quarta-feira, depois de perder a Semana 11. O wide receiver Marvin Harrison Jr. também voltou a treinar, com participação limitada, após ficar fora na semana passada devido a um problema na parte posterior da coxa. Antes do confronto, Houston contratou o defensive tackle Junior Tafuna e um wide receiver, além de dispensar um running back veterano. Força da defesa: O defensive end Will Anderson Jr. foi eleito o Jogador Defensivo da Semana na AFC após ampliar para 11,5 seu total de sacks, o maior da liga. A defesa terrestre de Houston ocupa o 10º lugar na NFL (96,1 jardas cedidas por jogo) e limitou Indianapolis a 38 jardas corridas na Semana 11.

Notícias do Baltimore Ravens

Situação dos quarterbacks : Com Lamar Jackson fora de ação, o veterano Jacoby Brissett será titular pelo Baltimore pela terceira partida consecutiva. Desde que chegou na Semana 10, Brissett lançou para 616 jardas, um touchdown e duas interceptações, ajudando os Ravens a registrar média de 26,5 pontos em seus dois jogos como titular.

: Com Lamar Jackson fora de ação, o veterano Jacoby Brissett será titular pelo Baltimore pela terceira partida consecutiva. Desde que chegou na Semana 10, Brissett lançou para 616 jardas, um touchdown e duas interceptações, ajudando os Ravens a registrar média de 26,5 pontos em seus dois jogos como titular. Protocolo de concussão de Derrick Henry : O astro Derrick Henry (793 jardas corridas e 11 touchdowns) voltou ao protocolo de concussão na quarta-feira após sofrer uma pancada na cabeça no fim da derrota por 35 a 33 para Carolina, no domingo. O running back participou de forma limitada do treino de quarta-feira, embora Jesse Minter, técnico da equipe, tenha afirmado que espera contar com Henry no domingo.

: O astro Derrick Henry (793 jardas corridas e 11 touchdowns) voltou ao protocolo de concussão na quarta-feira após sofrer uma pancada na cabeça no fim da derrota por 35 a 33 para Carolina, no domingo. O running back participou de forma limitada do treino de quarta-feira, embora Jesse Minter, técnico da equipe, tenha afirmado que espera contar com Henry no domingo. Defesa secundária e pressão sobre o comando: O cornerback Marlon Humphrey voltou a treinar na quarta-feira após ser retirado da lista de jogadores disponíveis e mandado para casa antes do jogo contra Carolina, em consequência de declarações polêmicas em um podcast. Minter ainda não confirmou se Humphrey jogará contra Houston. Enquanto isso, a defesa do Baltimore tem enfrentado dificuldades durante a sequência de seis derrotas: cometeu quatro perdas de posse de bola e cedeu 35 pontos aos Panthers na Semana 11.