Onde assistir ao vivo a Holanda x Itália, pela Uefa Nations League?

As seleções voltam aos gramados nesta próxima segunda-feira (7), às 15h45 (de Brasília); veja como acompanhar na TV e internet

Duelo de gigantes na segunda rodada da Liga das Nações : a recebe a em um confronto de muita história nesta próxima segunda-feira (7), às 15h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo no TNT, na TV fechada, e no Youtube e EI Plus. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Holanda x Itália DATA Segunda-feira, 7 de setembro de 2020 LOCAL Johan Cruijff Arena - Amsterdã, HOL HORÁRIO 15h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida da Holanda / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada, além de Youtube e EI Plus. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

HOLANDA

Com uma escalação recheada com jovens promissores e jogadores em ascensão na carreira, a Holanda tenta retomar a boa fase: no primeiro jogo, a não foi páreo para a Laranja Mecânica.

Provável escalação da Holanda: Cillessen; Hateboer, van Dijk, Veltman e Aké; De Jong, De Roon, Wijnaldum, Promes e Bergwijn; Memphis Depay

ITÁLIA

Após a Itália empatar na estreia diante da - com direito a erro de Roberto Mancini na escalação pelo treinador não estar de óculos -, a Azzurra tenta retomar a boa fase contra um adversário ainda mais complicado: a Holanda de tantos craques.

Provável escalação da Itália: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini e Biraghi; Barella, Sensi e Pellegrini; Chiesa, Belotti e Insigne

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 5 x 0 Estônia Eliminatórias da 19 de novembro de 2019 Holanda 1 x 0 Polônia Uefa 4 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Holanda x Amistoso 7 de outubro de 2020 a definir Bósnia x Holanda Uefa Nations League 11 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília)

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 9 x 1 Armênia Eliminatórias da Eurocopa 18 de novembro de 2019 Itália 1 x 1 Bósnia Uefa Nations League 04 de setembro de 2020

Próximas partidas