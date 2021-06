Onde assistir ao vivo a Holanda x Geórgia, amistoso para a Euro?

Em amistoso, seleções entram em campo neste domingo (6), às 13h; saiba como acompanhar na internet

A Holanda recebe a Geórgia na tarde deste domingo (6), às 13h (de Brasília), no De Grolsch Veste, em amistoso que vale como preparação para a Euro2020 . A partida terá transmissão no streaming Estádio TNT Sports . Na Goal , você acompanha a partida em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Holanda x Geórgia DATA Domingo, 6 de junho de 2021 LOCAL Estádio De Grolsch Veste - Enschede, HOL HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Depay pela Holanda / Foto: Getty Images

O streaming do Estádio TNT Sports , vai transmitir o amistoso deste domingo, às 13h. Na Goal , você pode acompanhar minuto a minuto do confronto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Holanda em preparação para a Eurocopa enfrenta a Geórgia. A seleção do técnico Frank de Boer não vai contar com Cillessen, que está com Covid-19.

Provável escalação da Holanda: Krul; Wijndal, De Ligt, de Virj, Timber, Dumfries; Wijnaldum, de Jong, De Roon; Depay e Weghrost.

Provável escalação da Geórgia: Kupatadze; Azarovi, Khocholova, Kverkveliya, Chabradze; Daushvili, Aburjania, Kvekveskiri; Shengelia, Mikautadze e Okriashvilli.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Gibraltar 0 x 7 Holanda Eliminatórias 30 de março de 2021 Holanda 2 x 2 Escócia Amistoso 2 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Holanda x Áustria Eurocopa 17 de junho de 2021 16h (de Brasília) Macedônia x Holanda Eurocopa 21 de junho de 2021 13h (de Brasília)

GEÓRGIA

JOGO CAMPEONATO DATA Grêcia 1 x1 Geórgia Eliminatórias 31 de março de 2021 Romênia 1 x 2 Geórgia Amistoso 2 de junho de 2021

Próximas partidas