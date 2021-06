Onde assistir ao vivo a Holanda x Escócia, amistoso para a Euro?

O jogo será na quarta (2), às 15h45 (de Brasília), em Portugal; veja como acompanhar ao vivo na internet

Em preparação para a Eurocopa, Holanda e Escócia fazem uma partida amistosa nesta quarta-feira (2), às 15h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports, streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Holanda x Escócia DATA Quarta-feira, 2 de junho de 2021 LOCAL Estádio Algarve - Faro-Loulé, POR HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vitor Ferreira

Assistentes: Bruno Alves Jesus e Tiago Costa

Quarto árbitro: Helder Malheiro

ONDE VAI PASSAR?



As seleções vão disputar a Eurocopa entre junho e julho Foto: Getty Images

O Estádio TNT Sports, em streaming, é o canal que vai passar o jogo desta quarta, às 15h45 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Antes da disputa da Eurocopa, as seleções vão se encontrar para uma paruida amistosa. No torneiio, a Holanda está no Grupo C enquanto a Escócia está no Grupo D.

Virgil van Dijk, que se recupera de lesão há um bom tempo, é um desfalque importante para a seleção holandesa.

Provável escalação da Holanda: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Ake; Wijnaldum, De Jong; Berghuis, Klaassen, Depay; De Jong

Provável escalação da Escócia: Marshall; Hanley, Cooper, Tierney; O'Donnell, McTominay, McGinn, McGregor, Robertson; Adams, Dykes

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Gibraltar 0 x 7 Holanda Eliminatórias para a Copa do Mundo 30 de março de 2021 Holanda 2 x 0 Letônia Eliminatórias para a Copa do Mundo 27 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Holanda x Geórgia Amistoso internacional 6 de junho de 2021 13h (de Brasília) Holanda x Ucrânia Eurocopa 13 de junho de 2021 16h (de Brasília)

ESCÓCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Escócia x Ilhas Faroé Eliminatórias para a Copa do Mundo 31 de março de 2021 Israel 1 x 1 Escócia Eliminatórias para a Copa do Mundo 28 de março de 2021

Próximas partidas