Onde assistir ao vivo a Hoffenheim x RB Leipzig, pelo Campeonato Alemão?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (12), às 15h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado desde a retomada do Campeonato Alemão, o visita o na tarde desta sexta-feira (12), às 15h30 (de Brasília), pela 31ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Hoffenheim x Red Bull Leipzig DATA Sexta-feira, 12 de junho de 2020 LOCAL Rhein-Neckar-Arena - HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na terceira posição, com 59 pontos, o RB Leipzig está embalado desde a retomada do futebol alemão, com três empates e duas vitórias.

Expulso no empate com o Paderborn a última rodada, Dayot Upamecano cumprirá suspensão automática, enquanto Marcel Halstenberg retorna.

Por outro lado, o Hoffenheim aparece na sétima posição, com 43 pontos, e poderá ver o retorno de Andrej Kramaric, que se recuperou de uma lesão no tornozelo.

Provável escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Orban, Halstenberg; Mukiele, Kampl, Laimer, Angeliño; Nkunku, Werner; Schick.

Provável escalação do Hoffenheim: Baumann; Zuber, Bicakcic, Posh, Kaderábek; Grillitsch, Baumgartner, Rudy; Dabbur, Bebou, Skov.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA Colônia 2 x 4 RB Leipzig Bundesliga 1 de junho de 2020 RB Leipzig 1 x 1 Paderborn Bundesliga 6 de junho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Leipzig x Dusseldorf Bundesliga 17 de junho de 2020 15h30 (de Brasília) RB Leipzig x Bundesliga 20 de junho de 2020 10h30 (de Brasília)

HOFFENHEIM

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Hoffenheim Bundesliga 30 de maio de 2020 Dusseldorf 2 x 2 Hoffenheim Bundesliga 6 de junho de 2020

Próximas partidas