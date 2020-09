Onde assistir ao vivo a Hoffenheim x Bayern de Munique, pela Bundesliga?

Equipes entram em campo pela segunda rodada do alemão; veja como acompanhar pela TV e na internet

O tem um grande desafio neste domingo (27): tentar superar o de Munique, no estádio Sinsheim, a partir das 10h30 (de Brasília), pela segunda rodada da . A partida terá transmissão ao vivo da plataforma OneFootball, na internet. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Hoffenheim x Bayern de Munique DATA Domingo, 27 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Sinsheim (ALE) HORÁRIO 10h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da plataforma OneFootball, na internet. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Hoffenheim estreou com vitória no Campeonato Alemão e, agora, quer aproveitar que estará em seus domínios para tentar surpreender o poderoso rival.

Após faturar também a , o Bayern de Munique volta as suas atenções à Bundesliga, onde começou a caminhada com um atropelo sobre o Schalke. O time bávaro pode entrar em campo com uma equipe alternativa, já que a decisão com o , no meio da semana, foi definida apenas na prorrogação.

Escalação do Hoffenheim: Baumann, Kasim, Vogt, Bicakcic, Geiger, Samassekou, Akpoguma, Kaderabek, Kramaric, Baumgartner e Dabour.

Escalação do Bayern de Munique: Neuer, Pavard, Sule, Boateng, Henández, Goretzka, Kimmich, Sané, Muller, Gnabry e Lewandowski.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HOFFENHEIM

JOGO CAMPEONATO DATA Colônia 2 x 3 Hoffenheim Bundesliga 19 de setembro de 2020 Chemintzer 2 (2) x (3) 2 Hoffenheim Copa da 13 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO E. x Hoffenheim Bundesliga 3 de outubro de 2020 10h30 (de Brasília) Hoffenheim x 17 de outubro de 2020 10h30 (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 2 x 1 Sevilla Supercopa da UEFA 24 de setembro de 2020 Bayern de Munique 8 x 0 Bundesliga 18 de setembro de 2020

Próximas partidas