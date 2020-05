Onde assistir ao vivo a Hertha Berlim x Union Berlin, pelo Campeonato Alemão?

Clássico alemão será disputado nesta sexta-feira (22); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Separados por apenas um ponto na tabela, Hertha Berlin e Union Berlin entram em campo na tarde desta sexta-feira (22), às 15h30 (de Brasília), em duelo válido pela 27ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Union Berlin DATA Sexta-feira, 22 de maio de 2020 LOCAL Volkswagen Arena - ALE HORÁRIO 10h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Hoffeheim por 3 a 0 no retorno da Bundesliga, o Hertha Berlim aparece na 11ª posição, com 31 pontos.

Para o confronto, o técnico Bruno Labbadia terá dois desfalques certos:Kalou e Rekik. O brasileiro Matheus Cunha segue na equipe titular depois do golaço que fez na última partida.

O técnico Urs Fischer não poderá contar três jogadores para o clássico: Schlotterbeck, suspenso, além deGogia e Becker, que se recuperam de lesões.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Hertha Berlim: Jarsten; Pekarik, Boyata, Torunarigha e Plattenhadt; Darida e Grujic; Lukebakio, Matheus Cunha e Mittelstädt; Ibisevic

Provável escalação do Union Berlim: Gikewicz; Marvin Friedrich, Subotic e Hübner; Trimmel, Gentner, Andrich e Lenz; Ingvartsen, Bülter e Andersson

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HERTHA BERLIM

JOGO CAMPEONATO DATA Hertha Berlin 2 x 2 Bundesliga 7 de março de 2020 0 x 3 Hertha Berlin Bundesliga 16 de maio de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Hertha Berlin Bundesliga 27 de maio de 2020 14h30 (de Brasília) Hertha Berlin x Bundesliga 30 de maio de 2020 11h30 (de Brasília)

UNION BERLIN

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Union Berlin Bundesliga 7 de março de 2020 Union Berlin 0 x 2 de Munique Bundesliga 17 de março de 2020

Próximas partidas