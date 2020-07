Onde assistir ao vivo a Guarani x São Paulo, pelo Campeonato Paulista?

Equipes entram em campo neste domingo (26), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O visita o na tarde deste domingo (26), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada da primeiro fase do torneio estadual, já classificado para as quartas de final. O duelo interessa diretamente o Corinthians que, além de precisar vencer o Oeste, também tem que torcer por um triunfo do Tricolor para avançar. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (SP, GO, TO, PR, MS, MT, SE, AL, PB, RN, PI, MA, RO, AC, DF) e no SporTV, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Guarani x São Paulo DATA Domingo, 26 de julho de 2020 LOCAL Vila Belmiro - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (SP, GO, TO, PR, MS, MT, SE, AL, PB, RN, PI, MA, RO, AC, DF) e no SporTV, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem Daniel Alves e Tchê Tchê suspensos, o São Paulo chega à 12ª e última rodada da fase de grupos do sem muitas preocupações. Já classificado com 18 pontos e na liderança do Grupo C, o Tricolor já está nas quartas de final do Estadual e entra em campo apenas para cumprir tabela.

Vindo de derrota para o RB por 3 a 2, o técnico Fernando Diniz pode mandar a campo uma escalação alterativa e minimizou o fato do rival precisar da ajuda tricolor.

"O São Paulo não tem de pensar no Corinthians, tem que pensar no São Paulo. Temos de vencer o maior número de jogos possível e pensar na conquista do campeonato. Não tem de ficar pensando em outro time a não ser o São Paulo.", disse o treinador.

Do outro lado, o Guarani depende apenas de si para avançar no Paulista. Com 16 pontos, se vencer, chega aos 19 pontos, e não consegue ser alcançado pelo Corinthians.

O Guarani pode voltar a contar com Pablo e Romércio, que cumpriram suspensão na última rodada contra o -SP.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran (Bóia), Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo; Hernanes, Liziero, Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno, Alexandre Pato.

Provável escalação do Guarani: Jefferson Paulino; Renanzinho, Wálber, Bruno Silva, Cristovam; Deivid (Marcelo), Lucas Crispim, Arthur Rezende; Giovanny, Alemão, Rafael Costa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Santos Campeonato Paulista 14 de março de 2020 São Paulo 2 x 3 Bragantino Campeonato Paulista 23 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x São Paulo Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 16h (de Brasília) São Paulo x Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 19h15 (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 3 x 2 Campeonato Paulista 16 de março de 2020 Botafogo-SP 2 x 0 Guarani Campeonato Paulista 23 de julho de 2020

Próximas partidas