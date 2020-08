Onde assistir ao vivo a Guarani x Paraná, pela Série B do Brasileiro 2020?

Jogo é válido pela quarta rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o líder Paraná nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro . A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Paraná DATA Terça-feira, 18 de agosto de 2020 LOCAL Estádio Brinco de Ouro da Princesa (SP) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Partida poderá ser acompanhada pela TV e na internet(Foto: Divulgação)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui

Após conquistar a primeira vitória na Série B ao bater o -SP com um jogador a menos, o Guarani (13º) quer engatar boa sequência na competição. O técnico Thiago Carpini deve manter as mudanças que realizou na equipe, com Walber, Eduardo Person e Giovanny, nos lugares de Bruno Silva, Arthur Rezende e Bruno Sávio, respectivamente.

O comandante do Bugre explicou as alterações. "O Bruno Silva é um cara de extrema confiança, continua sendo meu capitão. Nós temos vários líderes e pilares dentro da equipe. É só lembrar o quanto ele foi importante na nossa caminhada ano passado, o Arthur também, eles podem não atravessar melhor momento técnico, mas oscilação faz parte do processo. Eu procuro dar carinho, não dar porrada, a cobrança deles já é muito forte. Vamos recuperar os jogadores. É ser justo e coerente", afirmou.

Líder do campeonato com 7 pontos, o Paraná chega cheio de confiança para o duelo, após vencer de virada o Juventude. O técnico Alan Aal tem todos os jogadores à sua disposição e quer que o Tricolor continue mantendo o equilíbrio em campo. "Nossa equipe vem respondendo de uma maneira muito boa essa sequência de jogos, e a gente espera que continue assim", disse.

Provável escalação do Guarani: Jefferson, Pablo, Didi, Walber, Bidu, Deivid, Eduardo, Lucas Crispim, Giovanny, Waguininho e Rafael Costa.

Provável escalação do Paraná: Alisson, Paulo Henrique, Thales, Fabrício, Jean, Jhony Douglas, Higor, Gabriel, Bressan, Alemão e Andrey.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-SP 0 x 1 Guarani Série B 15 de agosto de 2020 Guarani 2 x 3 Série B 11 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Guarani Série B 24 de agosto de 2020 20h (de Brasília) Guarani x Série B 28 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília)

PARANÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 3 x 1 Juventude Série B 14 de agosto de 2020 Paraná 1 x 0 Avaí Série B 11 de agosto de 2020

Próximas partidas