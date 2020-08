Onde assistir ao vivo a Guarani x Cruzeiro, pela Série B do Brasileiro 2020?

Encontro é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2020; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O visita o nesta terça-feira (11), às 20h (de Brasília), no Brinco de Ouro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro . O duelo terá transmissão ao vivo do Premiere na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Guarani x Cruzeiro DATA Terça-feira, 11 de agosto de 2020 LOCAL Brinco de Ouro - Campinas, HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

Torcida poderá acompanhar o jogo pela TV e também na internet (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro EC)

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na lanterna com -3 pontos devido a uma punição imposta pela Fifa, o Cruzeiro sofreu uma baixa para o confronto desta terça-feira: o atacante Stênio sofreu uma contusão no ombro esquerdo na partida contra o -SP e não será relaxionado para o jogo. Para o lugar dele, o técnico Enderson Moreira deve escolher entre Wellinton e Thiago.

Já o Guarani, 17º colocado, começou o campeonato sendo derrotado pelo fora de casa e, agora, tenta marcar os primeiros pontos jogando no Brinco de Ouro. O Bugre, que tem sofrido com bolas aéreas, conta com retrospecto favorável contra o rival em seus domínios (8 vitórias do Guarani, 4 empates e 2 derrotas) para buscar surpreender.

Nação, para finalizar esse domingo muito especial de Dia dos Pais, bora conferir os gols da nossa vitória de ontem com a narração especial do nosso canal no YouTube? 🔵⚪🦊



Não deixem se inscrever e curtir todos os conteúdos: https://t.co/YphDe8hUGE pic.twitter.com/K1FoxgBRLc — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) August 9, 2020

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Cáceres, Cacá, Léo, Giovanni, Jadsom, Ariel Cabral, Régis, Mauricio, Welinton (Thiago) e Marcelo Moreno.

Provável escalação do Guarani: Jefferson, Pablo, Wálber, Bruno Silva, Bidu, Deivid, Arthur, Lucas Crispim, Júnior Todinho, Bruno Sávio, e Waguininho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Caldense 0 x 1 Cruzeiro 29 de julho de 2020 Cruzeiro 2 x 1 Botafogo-SP Série B 8 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Cruzeiro Série B 16 de agosto de 2020 16h (de Brasília) Cruzeiro x Série B 20 de agosto de 2020 21h (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Guarani 5 de agosto de 2020 CSA 1 x 0 Guarani Série B 9 de agosto de 2020

Próximas partidas