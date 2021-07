Onde assistir ao vivo a Guarani x Brusque, pela Série B?

Os times entram em campo neste domingo (4), pela Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Guarani recebe o Brusque neste domingo (4), às 11h (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, pela nona rodada da segunda divisão nacional. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Brusque DATA Domingo, 4 de julho de 2021 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa - Campinas, SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo da Fonseca Silva (MT)

Assistentes: Fabio Rodrigo Rubinho e Marcelo Grando (MT)

Quarto árbitro: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Guarani recebe o Brusque pela Série B Foto: Brusque FC

A SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo deste domingo, às 11h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GUARANI

Após um jogo com muitos gols contra o Cruzeiro, o Guarani vêm de dois empates seguidos na Série B. O técnico, Daniel Paulista deve ter a equipe completa para o jogo, com Régis sendo o principal jogador do time.

Marca no clube, sequência da Série B e muito mais. A entrevista coletiva com o volante Bruno Silva você confere agora na TVGFC https://t.co/hJzSyGhxrl pic.twitter.com/oURKzDB8TW — Guarani FC (@oficialguarani) July 2, 2021

Provável escalação do Guarani: Gabriel Mesquita; Diogo Mateus, Thales, Alves e Bidu; Rodrigo Andrade, Bruno Silva e Régis; Bruno Sávio, Davó e Júlio César.

BRUSQUE

O Brusque tenta emplacar uma outra boa sequência de três vitórias seguidas que fez no começo da Série B. A equipe do técnico, Jerson Testoni não deve ter nenhum desfalque para a partida do domingo contra o Guarani.

Provável escalação do Brusque: Jefferson; Toty, Ianson, Everton, Airton; Diego, Matheus, Soutto, Taliari; Edu e Alagoano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 0 x 2 Coritiba Brasileirão Série B 25 de junho de 2021 Cruzeiro 3 x 3 Guarani Brasileirão Série B 30 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x Guarani Brasileirão Série B 9 de julho de 2021 19h (de Brasília) Guarani x CRB Brasileirão Série B 13 de julho de 2021 19h (de Brasília)

BRUSQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 1 Brusque Brasileirão Série B 27 de junho de 2021 Brusque 1 x 0 Brasil de Pelotas Brasileirão Série B 30 de junho de 2021

Próximas partidas